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Darlan exalta resposta do Brasil após fase ruim: 'Poucas pessoas acreditavam'

Maior pontuador da vitória sobre a Argentina, oposto celebra título do Sul-Americano e vaga olímpica diante da torcida

PorJoanna ColaçoGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 15:17
Atualizado há 0 minutos
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Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)
Darlan em Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A Seleção Brasileira chegou ao Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei sob pressão. A equipe vinha de uma campanha abaixo do esperado na Liga das Nações (VNL), com eliminação inédita ainda na primeira fase e críticas às atuações apresentadas durante a competição.

A resposta veio em quadra. O Brasil venceu os cinco jogos do Sul-Americano sem perder nenhum set, conquistou o título continental e garantiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Após a vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina, neste domingo (20), no Maracanãzinho, Darlan, maior pontuador do clássico e eleito o melhor oposto da competição, admitiu que o grupo sentiu o momento de desconfiança.

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— Eu acho que, de certa forma, um alívio. Acho que poucas pessoas acreditavam em nós neste momento. Mas nós mostramos essa resiliência, essa vontade que nós tínhamos.

O oposto destacou que a equipe conseguiu transformar as críticas em motivação durante a preparação para o torneio. Para ele, o título é resultado do trabalho realizado mesmo durante o período de maior cobrança.

— Todo o trabalho que foi feito, no final de tudo, foi bem recompensado. Acho que isso foi o importante, nós não desistirmos em momento nenhum. Nós nos fechamos e isso aqui é a prova de tudo.

A conquista também teve um peso especial por ter acontecido diante da torcida brasileira. Darlan terminou a decisão contra a Argentina com 17 pontos e foi um dos principais nomes da campanha que devolveu o Brasil ao caminho das vitórias.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL
O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL (Foto: Volleyball World)

Darlan celebra título diante da família

O Maracanãzinho estava lotado para o clássico decisivo, e Darlan teve um motivo a mais para comemorar. Familiares e amigos do oposto estavam nas arquibancadas e acompanharam de perto a conquista do título e da vaga olímpica. Além do título coletivo, Darlan recebeu o reconhecimento individual de melhor oposto do Campeonato Sul-Americano.

— É muito bom poder jogar em casa, ainda mais no Maracanãzinho, poder ter a minha família, os meus amigos. Você olhar para a arquibancada e ver rostos familiares torcendo por você é surreal, dá muita força.

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