É o vôlei masculino brasileiro em festa! Na manhã deste domingo (20), a Seleção Brasileira superou a Argentina em 3 sets a 0 na última rodada do Campeonato Sul-Americano, conquistando seu 34° título continental e a classificação antecipada para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Com direito a um Maracanãzinho tomado de verde-amarelo, a partida teve parciais de 25/20, 25/23 e 25/20.

A Seleção masculina de vôlei irá para sua 17ª Olimpíada em busca do tetracampeonato olímpico inédito — Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012. No primeiro Sul-Americano da história valendo vaga nos Jogos, o Brasil confirmou o favoritismo e, diante da sua torcida, venceu todos os cinco jogos disputados.

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O vôlei de seleções será retomado em 2027. Na próxima temporada, a Seleção terá dois compromissos: Liga das Nações (VNL), em junho, e Copa do Mundo, em setembro. Além do Brasil, Estados Unidos (país-sede), Cuba (campeão norte-americano) e Japão (campeão asiático) estão garantidos nas Olimpíadas.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Darlan foi responsável por conduzir os ataques e a torcida brasileira. Os 17 acertos do maior pontuador do clássico agitaram as mais de 10 mil pessoas presentes no Maracanãzinho e ajudaram a levar o Brasil à vitória.

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Em quadra, o bloqueio foi outro aspecto fundamental para o jogo brasileiro fluir. Lucarelli e Cachopa foram os maiores pontuadores do fundamento, com três e dois pontos, respectivamente.

Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Como foi a partida

1º set

Aproveitando os contra-ataques e os erros argentinos, o Brasil começou com uma margem considerável de pontos. A passagem de Adriano pelo saque coroou o bom momento, com serviços que geraram um contragolpe e um bloqueio de Lucarelli. Em seguida, o ponteiro foi parado por Zerba: 8 a 4.

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Após troca de pontos, um susto do lado brasileiro quando Zerba anotou ace em cima de Maique. A parcial seguiu acirrada, com instabilidades dos dois times no saque, porém Lucarelli fez a diferença no contra-ataque: 17 a 12.

Na sequência, Darlan errou o saque e Maique sofreu novo ace, o que forçou Bernardinho a pedir tempo técnico. Loser Bruno anotou o terceiro ace da Argentina e, como resposta, o Brasil recuperou a posse na bola de meio de Flávio e ampliou a vantagem com Lucarelli no bloqueio, duas vezes. Darlan fechou a conta no side-out: 25 a 20.

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2º set

Após contra-ataque finalizado por Adriano e boa passagem pelo saque de Judson, responsável pelo primeiro ace brasileiro, a Seleção engatou um 3 a 0 e passou a trocar pontos com o adversário. A vantagem foi ampliada no ace de Adriano: 13 a 8.

Sem conseguir uma sequência mais duradoura no saque, o Brasil dependeu do side-out e da distribuição regular de Cachopa para se manter à frente. Darlan caiu de produção, mas a Amarelinha alcançou a "casa dos 20" com uma boa margem: 20 a 16.

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A Argentina encostou na parcial e, no rali mais disputado até então, Judson largou na quadra adversária e levantou o Maracanãzinho. A torcida se frustrou novamente quando Martinez Franchi cravou o contra-ataque e diminuiu a diferença para um ponto. Bernardinho parou o jogo, e o Brasil voltou para confirmar a vitória no set com Adriano: 25 a 23.

3º set

A Seleção viu a Argentina passar à frente em um início de terceiro set apertado, mas voltou à liderança na passagem de Darlan pelo saque. Cachopa, duas vezes, e Judson apareceram no bloqueio para sustentar a vantagem mínima conquistada no 11 a 10.

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A disputa seguiu ponto a ponto, com ambas as equipes demonstrando bom volume de jogo, até que Darlan surgiu pela saída de rede e marcou cinco dos últimos oito pontos do Brasil. Adriano sacramentou a vitória e a vaga em Los Angeles 2028 com um ace: 25 a 20.

Campanha do Brasil no Sul-Americano masculino de vôlei

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19) Brasil 3 x 0 Argentina (25/20, 25/23 e 25/20)

Agenda do dia no Sul-Americano

Chile x Bolívia - 13h Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

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