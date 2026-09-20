Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vôlei: Brasil bate Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles

Seleção Brasileira vence a partida por 3 sets a 0

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 11:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)
Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

É o vôlei masculino brasileiro em festa! Na manhã deste domingo (20), a Seleção Brasileira superou a Argentina em 3 sets a 0 na última rodada do Campeonato Sul-Americano, conquistando seu 34° título continental e a classificação antecipada para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Com direito a um Maracanãzinho tomado de verde-amarelo, a partida teve parciais de 25/20, 25/23 e 25/20.

A Seleção masculina de vôlei irá para sua 17ª Olimpíada em busca do tetracampeonato olímpico inédito — Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012. No primeiro Sul-Americano da história valendo vaga nos Jogos, o Brasil confirmou o favoritismo e, diante da sua torcida, venceu todos os cinco jogos disputados.

continua após a publicidade

O vôlei de seleções será retomado em 2027. Na próxima temporada, a Seleção terá dois compromissos: Liga das Nações (VNL), em junho, e Copa do Mundo, em setembro. Além do Brasil, Estados Unidos (país-sede), Cuba (campeão norte-americano) e Japão (campeão asiático) estão garantidos nas Olimpíadas.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Veja os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Darlan foi responsável por conduzir os ataques e a torcida brasileira. Os 17 acertos do maior pontuador do clássico agitaram as mais de 10 mil pessoas presentes no Maracanãzinho e ajudaram a levar o Brasil à vitória.

continua após a publicidade

Em quadra, o bloqueio foi outro aspecto fundamental para o jogo brasileiro fluir. Lucarelli e Cachopa foram os maiores pontuadores do fundamento, com três e dois pontos, respectivamente.

Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)
Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Como foi a partida

1º set

Aproveitando os contra-ataques e os erros argentinos, o Brasil começou com uma margem considerável de pontos. A passagem de Adriano pelo saque coroou o bom momento, com serviços que geraram um contragolpe e um bloqueio de Lucarelli. Em seguida, o ponteiro foi parado por Zerba: 8 a 4.

continua após a publicidade

Após troca de pontos, um susto do lado brasileiro quando Zerba anotou ace em cima de Maique. A parcial seguiu acirrada, com instabilidades dos dois times no saque, porém Lucarelli fez a diferença no contra-ataque: 17 a 12.

Na sequência, Darlan errou o saque e Maique sofreu novo ace, o que forçou Bernardinho a pedir tempo técnico. Loser Bruno anotou o terceiro ace da Argentina e, como resposta, o Brasil recuperou a posse na bola de meio de Flávio e ampliou a vantagem com Lucarelli no bloqueio, duas vezes. Darlan fechou a conta no side-out: 25 a 20.

continua após a publicidade

2º set

Após contra-ataque finalizado por Adriano e boa passagem pelo saque de Judson, responsável pelo primeiro ace brasileiro, a Seleção engatou um 3 a 0 e passou a trocar pontos com o adversário. A vantagem foi ampliada no ace de Adriano: 13 a 8.

Sem conseguir uma sequência mais duradoura no saque, o Brasil dependeu do side-out e da distribuição regular de Cachopa para se manter à frente. Darlan caiu de produção, mas a Amarelinha alcançou a "casa dos 20" com uma boa margem: 20 a 16.

continua após a publicidade

A Argentina encostou na parcial e, no rali mais disputado até então, Judson largou na quadra adversária e levantou o Maracanãzinho. A torcida se frustrou novamente quando Martinez Franchi cravou o contra-ataque e diminuiu a diferença para um ponto. Bernardinho parou o jogo, e o Brasil voltou para confirmar a vitória no set com Adriano: 25 a 23.

3º set

A Seleção viu a Argentina passar à frente em um início de terceiro set apertado, mas voltou à liderança na passagem de Darlan pelo saque. Cachopa, duas vezes, e Judson apareceram no bloqueio para sustentar a vantagem mínima conquistada no 11 a 10.

continua após a publicidade

A disputa seguiu ponto a ponto, com ambas as equipes demonstrando bom volume de jogo, até que Darlan surgiu pela saída de rede e marcou cinco dos últimos oito pontos do Brasil. Adriano sacramentou a vitória e a vaga em Los Angeles 2028 com um ace: 25 a 20.

Campanha do Brasil no Sul-Americano masculino de vôlei

  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
  4. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
  5. Brasil 3 x 0 Argentina (25/20, 25/23 e 25/20)

Agenda do dia no Sul-Americano

  1. Chile x Bolívia - 13h
  2. Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Vôlei

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina em busca da vaga por LA 2028

Há 3 horas
Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Vôlei

Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Há 5 horas
O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Vôlei

Brasil x Argentina: retrospecto pesa antes de 'final' por LA 2028

Há 5 horas
Minas x Osasco

Vôlei

Minas vence Osasco e conquista a Brasil Cup de vôlei feminino

Há 11 horas
Fernando Cachopa ergue as mãos em jogo da Seleção Brasileira pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Vôlei: Cachopa revela autocobrança para clássico contra a Argentina

Há 15 horas
Matheus Pinta ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei

Pinta celebra chance na Seleção e pede 'sangue no olho' contra a Argentina

Há 16 horas
Mais LANCE!
Bruninho recebe homenagem n Sul-Americano pela Rio 2016

Bruninho celebra vitória do Brasil e mira vaga olímpica contra Argentina: 'Confio muito'

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Vôlei: Brasil segue 100% no Sul-Americano e desafia Argentina por vaga olímpica

Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Venezuela no Sul-Americano

Adriano ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Vôlei: jogadores da Seleção evitam redes sociais e negam falta de empenho

Lucarelli saca em Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Pilar do saque, Lucarelli tem 'déjà-vu' do Pré-Olímpico de 2023 no Sul-Americano

Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Osasco x Fluminense: onde assistir e horário pela Brasil Cup

Evandro e Arthur Lanci no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Evandro é vítima de racismo na Argentina durante Sul-Americano

Jogadores da Venezuela fazem homenagem no Sul-Americano (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Venezuela joga de luto e homenageia ex-capitão no Sul-Americano

Bernardinho ajeita o óculos com a mão esquerda durante jogo entre Brasil e Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

'Pane do primeiro set' cria alerta para a Seleção no Sul-Americano

Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Cachopa cobra 'garra' da Seleção em busca do título do Sul-Americano de vôlei

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Brasil se recupera, bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôlei

Carol e Rebecca conquistam os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé no vôlei de praia

Vôlei de praia: Brasil é ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé