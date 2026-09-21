Ainda fora do circuito ATP, João Fonseca sobe no ranking de tênis
Brasileiro sobe para 28ª colocação, nesta segunda-feira (21), com 1,750 pontos
João Fonseca segue fora do circuito profissional desde a desistência no Masters 1000 de Cincinnati, em agosto. Fora do US Open, também por lesão, o brasileiro retornou à ação apenas na última sexta-feira (18), na Copa Davis. Ainda assim, a nova atualização do ranking ATP colocará o tenista de 20 anos de volta à 28ª posição, com 1.750 pontos.
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Vale destacar que, como não faz parte do calendário ATP, a Davis não distribui pontos para o ranking mundial do tênis. Com isso, a bela vitória de Fonseca dentro de casa, no Rio de Janeiro, não contribuiu para a subida. O motivo, então, foi a queda de quatro posições de Alejandro Tabilo, antigo 28º colocado.
O melhor tenista do Chile teve 213 pontos descontados na segunda-feira (21). Como não sofreu descarte na pontuação, o número 1 do Brasil acabou beneficiado mesmo sem jogar. Além do brasileiro, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, o argentino Tomás Martín Etcheverry e o francês Arthur Rinderknech também ultrapassaram o chileno na nova atualização do ranking.
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João Fonseca ganhou e perdeu do rival
Curiosamente, o experiente chileno, de 29 anos, é um dos que mais enfrentaram o jovem carioca na temporada. Em fevereiro, Tabilo frustrou, logo na estreia, o sonho de João Fonseca de tentar defender o título do ATP de Buenos Aires, o primeiro da carreira. O brasileiro, no entanto, deu o troco em abril, na primeira rodada do ATP 500 de Munique, na Alemanha, em mais um torneio no saibro, como o da capital argentina.
No final de agosto, enquanto o número 1 do Brasil desistiu do US Open por conta de uma lesão no abdômen, Tabilo chegou à terceira rodada. Na ocasião, o chileno foi derrotado pelo campeão, o alemão Alexander Zverev.
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