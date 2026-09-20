Pureza condena ataques homofóbicos à Seleção e cita apoio de Bernardinho

Antes da conquista do Sul-Americano e da vaga olímpica antecipada, a temporada de resultados ruins da Seleção Brasileira rendeu comentários de todos os tipos, inclusive preconceituosos. Ataques homofóbicos disfarçados de críticas foram direcionados a Adriano, Maique, Douglas Pureza e Douglas Souza, associando o mau desempenho do Brasil ao fato de o elenco conter quatro atletas assumidamente homossexuais.

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Um dos alvos dos insultos homofóbicos, o líbero Douglas Pureza repercutiu o assunto em entrevista ao Lance! neste domingo (20), após a vitória sobre a Argentina por 3 sets a 0. O jogador condenou as falas infundadas, que não diziam respeito à performance dos atletas.

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— Completamente preconceituoso, homofóbico e que atinge a gente diretamente. Nenhum comentário foi atacando a nossa performance dentro de quadra. Foi atacando a gente, a nossa vivência, o que a gente é. Isso é muito chato, porque a gente acredita que está pronto para algumas críticas. Mas, quando é uma coisa diretamente sobre o que você é, é muito duro.

Pureza revelou ainda que o quarteto teve dificuldade em enfrentar a corrente de homofobia, que se espalhou pelos ambientes virtuais de discussão sobre vôlei.

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— Foi um período muito duro que a gente passou, nós quatro, porque eram comentários e críticas diretamente para a gente. Mas eu acho que foi um assunto que já passou. A gente conseguiu virar a página durante as semanas lá nos treinos — contou.

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Bernardinho e comissão técnica como ponto de apoio

A superação da onda preconceituosa passa pelo suporte de Bernardinho e da comissão técnica da Seleção Brasileira, segundo o próprio Pureza. O líbero destaca o papel do experiente treinador na recuperação da confiança dos quatro em meio aos ataques.

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— A comissão técnica, deixar aqui bem claro que, principalmente o Bernardo, foi fundamental para que deixasse a gente mais calmo também. Ele sempre falou que confia na gente, no nosso trabalho, que nós somos atletas íntegros. Então, era isso que importava — disse.

Ano de obstáculos termina com vaga olímpica: 'Valeu a pena'

Douglas Pureza totalizou três sets e duas partidas na campanha que levou ao título do Sul-Americano e à confirmação da vaga em Los Angeles 2028. Reserva de Maique, o carioca de 29 anos encerra os compromissos com a Seleção Brasileira em 2026 mostrando que está pronto para lidar com os adversários da quadra e da parcela preconceituosa da sociedade.

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— E a gente conseguiu se blindar, conseguiu se fechar todos os dias, principalmente nós quatro. A gente se dava muita força. "Vamos, gente. Vamos treinar. Não vamos baixar a guarda, não vamos esmorecer. Força, porque acho que lá na frente vai valer tudo a pena." E valeu. Foi difícil, muito difícil, mas valeu a pena.

Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da Liga das Nações de Vôlei, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

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