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Semana de corrida! GP do Azerbaijão não terá tradicional domingo de F1

A etapa em Baku acontece entre os dias 24 e 26 de setembro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 14:14
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Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

A Fórmula 1 está de volta! Depois de uma semana de intervalo, a categoria retoma as atividades para o Grande Prêmio do Azerbaijão, que terá uma programação diferente da habitual. Em vez do tradicional domingo de corrida, os pilotos vão disputar a 15ª etapa da temporada no sábado (26), em Baku.

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A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

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Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

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E os horários do GP do Azerbaijão?

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 9h (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília)

SÁBADO, 26 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - A partir das 8h (de Brasília)

Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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