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UFC anuncia disputa de Amanda Nunes e Kayla Harrison por cinturão

Card do evento contará ainda com mais dois brasileiros e primeira defesa de Ciryl Gane

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 11:05
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Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)
Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison no UFC (Foto: Reprodução)

O combate histórico entre Amanda Nunes e Kayla Harrison está enfim marcado no UFC. Depois de meses de espera desde o cancelamento da luta em janeiro, a atual campeã dos galos (até 61,2 kg), Harrison, voltará ao octógono no dia 14 de novembro, quando acontecerá o UFC 334. A disputa foi anunciada pela organização no último sábado (19).

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A última luta de Harrison aconteceu em junho de 2025, quando conquistou o tão sonhado cinturão do UFC ao derrotar Julianna Peña por finalização no segundo round. Antes disso, vinha de duas vitórias consecutivas na organização desde sua estreia, em abril de 2024, contra a compatriota Holly Holm e a brasileira Katlen Vieira.

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Nunes, por sua vez, segue longe do octógono desde 2023, mas teve seu retorno postergado após a notícia da lesão da campeã, que precisou passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do UFC fez questão de esperar a rival se recuperar e só não a enfrentaria caso a organização decidisse retirar dela o cinturão linear.

Amanda Nunes está cheia de moral no UFC (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)
Amanda Nunes está cheia de moral no UFC (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

UFC 334 terá mais uma disputa de cinturão

Além da luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, o UFC 334 terá ainda a primeira defesa do cinturão dos pesados, de Ciryl Gane, contra o norte-americano Josh Hokit. A definição do combate na divisão até 120 kg ocorre depois de Tom Aspinall deixar o cinturão vago por causa de uma lesão. Assim, o francês, que havia conquistado o título interino ao derrotar Alex Poatan, passou a ocupar o posto de campeão linear.

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A escolha chama atenção no Brasil porque Poatan vinha sendo associado a uma possível disputa pelo cinturão dos pesados. O brasileiro, porém, não aparece entre os nomes confirmados para a luta pelo título no UFC 334. O card também terá outros representantes do país, como Caio Borralho e Bia Mesquita.

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