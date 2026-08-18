Leoas são recebidas com festa no Rio após Mundial histórico de ginástica rítmica
Atletas destacam apoio da torcida, superação após falha e planos para a disputa dos Jogos de Los Angeles 2028
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro foi tomado pela festa nesta terça-feira (18). As Leoas, conjunto brasileiro de ginástica rítmica, foram recebidas com muito carinho por torcedores após uma campanha histórica no Mundial de Frankfurt, na Alemanha. A seleção conquistou dois ouros inéditos nas finais por aparelhos, além do bronze na prova geral, resultado que também garantiu a vaga do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A conquista teve um sabor ainda mais especial pela maneira como as brasileiras reagiram depois de um erro na série de cinco bolas, no sábado. A falha não impediu o conjunto de subir ao pódio na prova geral e, no dia seguinte, as atletas voltaram à competição para conquistar os dois títulos mundiais.
A ginasta que não conseguiu completar um dos movimentos durante a apresentação, Julia Kurunczi, destacou a importância de manter a confiança mesmo diante de uma falha em uma competição de alto nível.
— Erros acontecem, né? Mas eu sei que tudo que eu faço na série, eu sei fazer muito bem. E eu tenho que ter a cabeça forte. Porque outro dia eu tinha que pegar tudo e acertar, e deu tudo certo — afirmou.
Festa no aeroporto emociona as campeãs
A recepção no Rio também marcou as atletas. Nicole Pírcio, que integrou a equipe brasileira nos Jogos de Paris 2024, contou que sabia que haveria uma homenagem, mas não imaginava encontrar uma festa tão grande.
— A gente sabia ali que tinha uma recepção, mas a gente não sabia que ia ser tão lindo assim. É uma felicidade imensa ser recebida assim. Eu acho que tão feliz quanto receber uma medalha, ser recebida assim pelo povo brasileiro — disse.
Para a ginasta, a presença dos torcedores também representa uma parcela da conquista.
— Essa medalha também é nossa, vocês fazem parte. E torcer, todo esse apoio, é muito importante pra gente — completou.
A vaga olímpica conquistada em Frankfurt também muda o planejamento da equipe. Sem a necessidade de disputar a classificação em busca de uma vaga em Los Angeles, o conjunto poderá trabalhar com mais tranquilidade até os Jogos.
— Isso concretiza que o nosso trabalho está no caminho certo. O que vai mudar é só que agora a gente tem a vaga e vai trabalhar ainda com mais foco, um pouco mais de tranquilidade também ano que vem, sem essa pressão de ter que conquistar a vaga — explicou Nicole.
— Sonho de criança — diz Sophia
Sophia Madeira também ressaltou a emoção de retornar ao país depois de um resultado que ainda parece difícil de assimilar.
— A gente voltou do Mundial ainda sem acreditar um pouco no resultado, então receber assim, em casa, com o povo brasileiro, não tem explicação. É muito importante — afirmou.
➡️ Ginástica rítmica carimba primeiras vagas do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles
O título mundial era um objetivo construído ao longo da temporada, mas, segundo Sophia, a prioridade da equipe era apresentar boas séries. A medalha seria consequência do desempenho.
— A gente estava trabalhando muito em busca da nossa vaga olímpica, esse era o nosso foco desde o começo. A gente sabia que tinha esforço suficiente para conseguir esse resultado, mas o nosso foco era competir bem, e o resultado veio como consequência — explicou.
Agora, com a vaga olímpica garantida, a equipe começa a olhar para Los Angeles. Sophia reconhece a força do conjunto brasileiro, mas prefere manter os pés no chão antes de pensar em medalha.
— A gente vai continuar no foco, continuar com os pés no chão, continuar trabalhando firme, fazendo o que a gente faz todos os dias para chegar lá e realmente competir bem, pegar uma final olímpica e depois pensar na medalha — afirmou.
Para ela, o ouro mundial representa a realização de um sonho cultivado desde a infância.
— É um sonho de criança, de qualquer ginasta que sonha em chegar em uma seleção e ser campeã mundial. A ficha ainda não caiu, ainda estou processando, mas estou muito feliz.
Tudo sobre
Fórmula 1
Bortoleto analisa 'instabilidade' da F1 para o GP da HolandaHá 18 minutos
Rio 2016: 10 Anos
Rio 2016: Ryan Lochte cria 'assalto fake', mas é pego pela polícia cariocaHá 44 minutos
Tênis
Desistência de João Fonseca altera programação de CincinnatiHá 1 hora
Lutas
Mackenzie Dern esperava 'outro resultado' em luta pelo cinturão no UFC 330Há 1 hora
Tênis
Fisioterapeuta relembra homenagem de João Fonseca: 'Minha mãe mereceu'Há 2 horas
Tênis
Loio no Lance! vê Rafael Jodar com necessidade de trocar de atitude ou de tênisHá 3 horas
Mais LANCE!