Leoas são recebidas com festa no Rio após Mundial histórico de ginástica rítmica Atletas destacam apoio da torcida, superação após falha e planos para a disputa dos Jogos de Los Angeles 2028

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro foi tomado pela festa nesta terça-feira (18). As Leoas, conjunto brasileiro de ginástica rítmica, foram recebidas com muito carinho por torcedores após uma campanha histórica no Mundial de Frankfurt, na Alemanha. A seleção conquistou dois ouros inéditos nas finais por aparelhos, além do bronze na prova geral, resultado que também garantiu a vaga do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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A conquista teve um sabor ainda mais especial pela maneira como as brasileiras reagiram depois de um erro na série de cinco bolas, no sábado. A falha não impediu o conjunto de subir ao pódio na prova geral e, no dia seguinte, as atletas voltaram à competição para conquistar os dois títulos mundiais.

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A ginasta que não conseguiu completar um dos movimentos durante a apresentação, Julia Kurunczi, destacou a importância de manter a confiança mesmo diante de uma falha em uma competição de alto nível.

— Erros acontecem, né? Mas eu sei que tudo que eu faço na série, eu sei fazer muito bem. E eu tenho que ter a cabeça forte. Porque outro dia eu tinha que pegar tudo e acertar, e deu tudo certo — afirmou.

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Festa no aeroporto emociona as campeãs

A recepção no Rio também marcou as atletas. Nicole Pírcio, que integrou a equipe brasileira nos Jogos de Paris 2024, contou que sabia que haveria uma homenagem, mas não imaginava encontrar uma festa tão grande.

— A gente sabia ali que tinha uma recepção, mas a gente não sabia que ia ser tão lindo assim. É uma felicidade imensa ser recebida assim. Eu acho que tão feliz quanto receber uma medalha, ser recebida assim pelo povo brasileiro — disse.

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Para a ginasta, a presença dos torcedores também representa uma parcela da conquista.

— Essa medalha também é nossa, vocês fazem parte. E torcer, todo esse apoio, é muito importante pra gente — completou.

A vaga olímpica conquistada em Frankfurt também muda o planejamento da equipe. Sem a necessidade de disputar a classificação em busca de uma vaga em Los Angeles, o conjunto poderá trabalhar com mais tranquilidade até os Jogos.

— Isso concretiza que o nosso trabalho está no caminho certo. O que vai mudar é só que agora a gente tem a vaga e vai trabalhar ainda com mais foco, um pouco mais de tranquilidade também ano que vem, sem essa pressão de ter que conquistar a vaga — explicou Nicole.

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— Sonho de criança — diz Sophia

Sophia Madeira também ressaltou a emoção de retornar ao país depois de um resultado que ainda parece difícil de assimilar.

— A gente voltou do Mundial ainda sem acreditar um pouco no resultado, então receber assim, em casa, com o povo brasileiro, não tem explicação. É muito importante — afirmou.

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O título mundial era um objetivo construído ao longo da temporada, mas, segundo Sophia, a prioridade da equipe era apresentar boas séries. A medalha seria consequência do desempenho.

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— A gente estava trabalhando muito em busca da nossa vaga olímpica, esse era o nosso foco desde o começo. A gente sabia que tinha esforço suficiente para conseguir esse resultado, mas o nosso foco era competir bem, e o resultado veio como consequência — explicou.

Agora, com a vaga olímpica garantida, a equipe começa a olhar para Los Angeles. Sophia reconhece a força do conjunto brasileiro, mas prefere manter os pés no chão antes de pensar em medalha.

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— A gente vai continuar no foco, continuar com os pés no chão, continuar trabalhando firme, fazendo o que a gente faz todos os dias para chegar lá e realmente competir bem, pegar uma final olímpica e depois pensar na medalha — afirmou.

Para ela, o ouro mundial representa a realização de um sonho cultivado desde a infância.

— É um sonho de criança, de qualquer ginasta que sonha em chegar em uma seleção e ser campeã mundial. A ficha ainda não caiu, ainda estou processando, mas estou muito feliz.

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