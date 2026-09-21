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Dana White comenta ausência de Poatan em disputa por cinturão do UFC

Título dos pesados (até 120 kg) será disputa por Ciryl Gane e Josh Hokit

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 15:20
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Poatan (Foto: Reprodução Twitter ufc)
Poatan em preparação para entrar no octógono do UFC (Foto: Reprodução/X/UFC)

Alex Poatan ainda não tem o próximo compromisso definido no UFC. Depois de uma derrota para Ciryl Gane na primeira tentativa de conquistar o cinturão dos pesados (até 120,2 kg), o brasileiro esperava seguir na divisão e buscar uma nova oportunidade pelo título. A organização, porém, definiu que o francês fará a primeira defesa do cinturão contra Josh Hokit no UFC 334, deixando o ex-campeão dos meio-pesados fora da disputa.

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O novo combate pelo título foi anunciado no último sábado (19), durante a transmissão do UFC 331. Após o evento, Dana White foi questionado sobre os próximos passos de Poatan e não deu muitos detalhes sobre o futuro do brasileiro. Segundo o presidente do Ultimate, a definição de uma nova luta para o brasileiro deve acontecer em breve.

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— É o que faz sentido. Em breve — respondeu White, ao ser questionado sobre a defesa de Gane e próxima luta de Alex Pereira.

Passado e futuro dos pesados

A situação atual é consequência direta da última luta do brasileiro. Em junho, Poatan subiu ao octógono montado na Casa Branca para enfrentar Ciryl Gane em busca do terceiro cinturão de sua carreira no UFC. Apesar da expectativa, acabou derrotado por nocaute técnico no segundo round.

O resultado interrompeu a primeira tentativa de Poatan de conquistar o título dos pesados. Depois da derrota, o brasileiro indicou que pretendia continuar na categoria e chegou a pedir uma revanche contra Gane, mas a organização decidiu seguir outro caminho para definir o campeão da divisão.

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Enquanto isso, Tom Aspinall deixou o cinturão dos pesados vago por causa de uma lesão, e Gane, que havia conquistado o título interino justamente contra Poatan, passou a ocupar o posto de campeão linear. Agora, o francês terá Hokit como primeiro desafiante, no UFC 334.

Poatan na mira de Tom Aspinall, o campeão peso-pesado do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)
Poatan na mira de Tom Aspinall, o campeão peso-pesado do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alex Poatan)

E qual será o futuro de Poatan?

Sem espaço imediato na disputa pelo cinturão, Poatan terá de aguardar uma nova oportunidade na categoria. O brasileiro já havia deixado claro que seu principal objetivo era conquistar o terceiro título do UFC, mas a derrota para Gane adiou o projeto.

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Aos 39 anos, Poatan segue entre os principais nomes da organização e ainda não confirmou qual será seu próximo adversário. A fala de Dana White indica que o Ultimate já trabalha para definir o futuro do brasileiro, mas, até o momento, não há confirmação de uma nova luta.

O UFC 334 acontece no dia 14 de novembro, no Madison Square Garden, em Nova York. Além de Gane x Hokit pelo cinturão dos pesados, o evento terá Amanda Nunes x Kayla Harrison pelo título dos galos (até 61,2 kg).

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