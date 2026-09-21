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Argentino critica Darlan após briga no Sul-Americano: 'Não achei bom'

Atitude do oposto deu início à confusão entre os jogadores de Brasil e Argentina no Sul-Americano de vôlei

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 06:00
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Luciano Palosnky comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei
Luciano Palosnky comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val e Dhavid Normando/CBV)

Os jogadores da seleção argentina não digeriram bem o vice do Sul-Americano masculino de vôlei para o Brasil, muito menos o "tchauzinho" de Darlan após o jogo. O aceno do oposto brasileiro em gesto de despedida, que originou a confusão na quadra do Maracanãzinho, teve desaprovação por parte do ponteiro Luciano Palonsky.

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Um dos poucos a se abster da discussão calorosa que tomou conta da rede, o camisa 7 argentino normalizou o chamado "clima quente" de Brasil e Argentina. Ele também revelou que a troca de provocações durante a partida com Vicentin, ponteiro titular da equipe vice-campeã, foi o que motivou Darlan a atiçar os adversários.

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— Acho que sempre acontece isso entre Argentina e Brasil, é um clássico. Aí Vicentin estava falando para o Darlan no jogo, Darlan estava falando para o Vicentin. Depois do jogo, era normal ele fazer uma coisa — disse o argentino.

Palonsky repreendeu o atacante brasileiro, que terminou como maior pontuador do clássico com 23 acertos. Para o argentino, o gesto provocativo deveria ter sido feito durante o confronto, e não depois.

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— Eu não achei bom. O Darlan não é de fazer isso, porque se você quer fazer no jogo, tem que deixar isso no jogo. Mas, clima quente. É assim — declarou Palonsky.

➡️ Briga marca fim de Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei

➡️ Lucarelli vê provocação argentina como estímulo para Darlan: 'Jogou ainda melhor'

Entenda a briga entre Brasil e Argentina no Sul-Americano de vôlei

Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

A confusão entre brasileiros e argentinos começou logo após o último lance, quando Adriano marcou o ace que sacramentou a vitória brasileira por 3 sets a 0. Darlan acenou para o lado adversário da quadra, o que deixou alguns jogadores argentinos transtornados.

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Armoa Morel e Bruno Loser chegaram a passar por baixo da rede para confrontar o oposto, enquanto membros das comissões técnicas e atletas se aglomeravam no centro da quadra. Por outro lado, Lucarelli e Cachopa saíram em defesa do colega de equipe e foram à linha de frente da discussão. Em seguida, o levantador argentino De Cecco e o técnico Bernardinho surgiram para tentar intermediar o conflito, que foi resolvido depois de muita conversa entre representantes das duas seleções.

— Estávamos ali no terceiro set num bom momento. Eles começaram a afrontar, esse é o jogo deles. Mas acho que a gente foi bem resiliente, não nos importamos tanto. Mas ali no final, tive que retribuir, não teve o que fazer. Mandei tchau. Fazer o quê, paciência. Acho que é do jogo. É assim que se responde. Nós apresentamos um belo voleibol hoje e, com isso, conseguimos sair com o 3 a 0 — explicou Darlan, em entrevista à TV Globo.

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