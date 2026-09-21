Botafogo Basquete reformula elenco e dá salto de investimento

O Botafogo se movimenta para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), elite da modalidade no país, e fez contratações importantes de olho em um salto. O projeto, desde que voltou às atividades com a bola laranja, em 2023, terá o seu maior investimento com recursos próprios e patrocínios 100% voltados à equipe.

+ Após estreia, Tite ganha duas semanas para moldar novo Botafogo

As duas contratações de impacto foram as do experiente armador Ricardo Fischer, que estava no Minas, e do ala Isaac Thornton, que se destacou pelo clube justamente na temporada 23/24, quando foi o cestinha da competição e eleito o melhor estrangeiro.

continua após a publicidade

Além da dupla, também foram contratados os armadores Alex Mudronja, australiano que defendeu o Basquete Cearense, Vithor Lersch, ex-Bauru, o ala Pedro Nunes, ex-Vasco, e os pivôs JP Demétrio e Vini Chagas. Ainda há desejo por um ala-pivô. O restante do plantel, como de praxe, será formado por jovens em ascensão na categoria sub-22.

O time será comandado por Jorge Balbis, que vai para seu segundo ano à frente do comando. Na última temporada, o argentino viu o desempenho crescer no segundo turno, o que levou a equipe aos playoffs.

continua após a publicidade

Vithor Lersch e Ricardo Fischer, reforços do Botafogo Basquete (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Ainda que o avanço represente muito para a gestão do projeto, o Glorioso segue com os pés no chão e atacando mercados diferentes. Para a próxima edição da competição, que terá início na segunda quinzena de outubro, nomes conhecidos do cenário foram contratados. O coordenador técnico Cláudio Maciel, ao Lance!, falou das expectativas.

— Nossas expectativas são as melhores possíveis. A cada ano que passa, o nosso projeto vai se tornando mais sólido e pronto para alçar voos mais altos. Nossa evolução é evidente tanto em termos estruturais, como principalmente de material humano. Nosso torcedor pode esperar um Botafogo diferente do que vem acompanhando nas últimas três temporadas. Estamos nos preparando da melhor forma possível para fazermos uma grande temporada — disse.

continua após a publicidade

O Botafogo estreia na temporada nesta quarta-feira (23), no Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano, contra o rival Flamengo, às 20h, pelo Campeonato Carioca. Já no NBB, o primeiro compromisso será também contra o Rubro-Negro, no dia 28 de outubro, no Maracanãzinho.

Antes do início da competição nacional, no começo do mês, o Glorioso disputará o título do Torneio de Abertura entre os dias 6 e 10, em Belo Horizonte, com Brasília, Caxias, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Minas e Tatuí.

continua após a publicidade

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.