Com Lucarelli MVP, Brasil domina seleção do Sul-Americano de vôlei
Seleção masculina teve quatro premiados na equipe ideal, além do melhor jogador do torneio
Com quatro brasileiros e Lucarelli escolhido como MVP, a seleção do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei foi revelada neste domingo (20), após a vitória do Brasil sobre a Argentina pela última rodada da competição. O resultado garantiu título continental e vaga em Los Angeles 2028 para a Seleção Brasileira.
Cachopa, Darlan, Adriano e Flávio são os campeões que integram a equipe ideal do torneio. Completam a seleção os argentinos Bruno Loser e Massimino e o chileno Aravena.
O ponteiro Lucarelli foi mais um representante do Brasil nas premiações individuais. Responsável por 25 pontos, sendo oito só contra a Argentina, o campeão olímpico foi eleito melhor jogador da competição.
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Veja como ficou a seleção do Sul-Americano
Levantador: Fernando Cachopa (BRA)
Oposto: Darlan (BRA)
Ponteiros: Adriano (BRA) e Aravena (CHI)
Centrais: Flávio (BRA) e Bruno Loser (ARG)
Líbero: Massimino (ARG)
MVP: Lucarelli (BRA)
Brasil vence Argentina e conquista título e vaga nas Olímpiadas
O Brasil dominou a Argentina e vencido por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/20. Darlan foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos. Adriano também teve participação decisiva e foi responsável pelo ace que encerrou o confronto. A vitória garantiu ao Brasil o 34º título do Campeonato Sul-Americano masculino. A Seleção terminou a competição invicta, com cinco vitórias e nenhum set perdido.
Além da taça, o resultado diante da Argentina confirmou a classificação brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil disputará sua 17ª Olimpíada no vôlei masculino e buscará o quarto ouro olímpico. A Seleção foi campeã em Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012.
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