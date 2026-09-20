Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Lucarelli MVP, Brasil domina seleção do Sul-Americano de vôlei

Seleção masculina teve quatro premiados na equipe ideal, além do melhor jogador do torneio

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 12:26
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Lucarelli quica a bola de vôlei em jogo da Liga das Nações 2026
Lucarelli em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Com quatro brasileiros e Lucarelli escolhido como MVP, a seleção do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei foi revelada neste domingo (20), após a vitória do Brasil sobre a Argentina pela última rodada da competição. O resultado garantiu título continental e vaga em Los Angeles 2028 para a Seleção Brasileira.

Cachopa, Darlan, Adriano e Flávio são os campeões que integram a equipe ideal do torneio. Completam a seleção os argentinos Bruno Loser e Massimino e o chileno Aravena.

continua após a publicidade

O ponteiro Lucarelli foi mais um representante do Brasil nas premiações individuais. Responsável por 25 pontos, sendo oito só contra a Argentina, o campeão olímpico foi eleito melhor jogador da competição.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Veja os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Veja como ficou a seleção do Sul-Americano

Levantador: Fernando Cachopa (BRA)
Oposto: Darlan (BRA)
Ponteiros: Adriano (BRA) e Aravena (CHI)
Centrais: Flávio (BRA) e Bruno Loser (ARG)
Líbero: Massimino (ARG)
MVP: Lucarelli (BRA)

continua após a publicidade
Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)
Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Brasil vence Argentina e conquista título e vaga nas Olímpiadas

O Brasil dominou a Argentina e vencido por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/20. Darlan foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos. Adriano também teve participação decisiva e foi responsável pelo ace que encerrou o confronto. A vitória garantiu ao Brasil o 34º título do Campeonato Sul-Americano masculino. A Seleção terminou a competição invicta, com cinco vitórias e nenhum set perdido.

Além da taça, o resultado diante da Argentina confirmou a classificação brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Brasil disputará sua 17ª Olimpíada no vôlei masculino e buscará o quarto ouro olímpico. A Seleção foi campeã em Barcelona 1992, Pequim 2008 e Londres 2012.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cachopa em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Vôlei

Cachopa sangra por Olimpíada e admite 'migué' para esfriar a Argentina

Há 38 minutos
O ponteiro Lucarelli voltou a ser relacionado por Bernardinho

Vôlei

Lucarelli mira despedida em Los Angeles: 'Última Olimpíada'

Há 1 hora
Argentinos invadem a quadra brasileira após derrota (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

Vôlei

Briga marca fim de Brasil x Argentina no Sul-Americano

Há 2 horas
Seleção em Brasil x Argentina (Foto: Maurício Val/Dhavid Normando/CBV)

Vôlei

Vôlei: Brasil bate Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles

Há 2 horas
Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Vôlei

Veja os lances da vitória brasileira sobre a Argentina no Sul-Americano

Há 5 horas
Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Vôlei

Brasil x Argentina: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Há 8 horas
Mais LANCE!
O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Brasil x Argentina: retrospecto pesa antes de 'final' por LA 2028

Minas x Osasco

Minas vence Osasco e conquista a Brasil Cup de vôlei feminino

Fernando Cachopa ergue as mãos em jogo da Seleção Brasileira pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Vôlei: Cachopa revela autocobrança para clássico contra a Argentina

Matheus Pinta ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Pinta celebra chance na Seleção e pede 'sangue no olho' contra a Argentina

Bruninho recebe homenagem n Sul-Americano pela Rio 2016

Bruninho celebra vitória do Brasil e mira vaga olímpica contra Argentina: 'Confio muito'

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Vôlei: Brasil segue 100% no Sul-Americano e desafia Argentina por vaga olímpica

Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Venezuela no Sul-Americano

Adriano ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Vôlei: jogadores da Seleção evitam redes sociais e negam falta de empenho

Lucarelli saca em Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Pilar do saque, Lucarelli tem 'déjà-vu' do Pré-Olímpico de 2023 no Sul-Americano

Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Osasco x Fluminense: onde assistir e horário pela Brasil Cup

Evandro e Arthur Lanci no Elite 16 de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Evandro é vítima de racismo na Argentina durante Sul-Americano

Jogadores da Venezuela fazem homenagem no Sul-Americano (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Venezuela joga de luto e homenageia ex-capitão no Sul-Americano