Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja o Top 10 atualizado
Alex Poatan, Pantoja e Do Bronx são os destaques do Brasil na organização
Apesar das últimas derrotas, Alex Poatan e Alexandre Pantoja seguem como destaques masculinos do Brasil no UFC – assim como Charles do Bronx, que vem de vitória. Além da disputa por categorias, o Ultimate conta com um ranking "pound for pound", uma tabela que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. A organização comandada por Dana White atualiza o ranking classificatório a cada evento da entidade. O Lance! mostra tudo sobre o ranking do UFC.
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Quem é o número 1 'pound for pound' do UFC?
Atualmente, o russo Islam Makhachev conserva o posto de melhor lutador do mundo. A conquista foi alcançada ao derrotar Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio-médios, no UFC 322, em dezembro de 2025, e foi reforçada na primeira defesa contra Ian Machado Garry, no UFC 330. O lutador é o líder do ranking pound for pound do UFC e tem a maior sequência de vitórias ativas na organização, superando Anderson Silva.
O russo conta com 29 vitórias e apenas uma derrota em sua carreira no MMA. Vale destacar que o único revés do campeão foi contra o brasileiro Adriano Martins em 2015, quando entrava pela segunda vez no octógono mais famoso do mundo. Já em 2026, Makhachev entrou no ringue do UFC em apenas uma oportunidade: na vitória por decisão unânime sobre Machado Garry.
Na categoria feminina, a quirguiz Valentina Shevchenko segue no posto de melhor lutadora do mundo por mais um ano. A lutadora, porém, abandonou o posto de campeã dos moscas após nova lesão. Na última temporada, chegou a defender o cinturão da categoria duas vezes, superando as desafiantes Manon Fiorot e Weili Zhang. A posição de destaque foi confirmada ao recuperar o título contra a mexicana Alexa Grasso em setembro de 2024.
Valentina conta com 26 vitórias, quatro derrotas e um empate no cartel. Como mencionado, em 2025, a quiriuiz derrotou a francesa Fiorot, no UFC 315, por decisão unânime dos juízes, e defendeu o trono dos moscas pela primeira vez desde que recuperou o título. Meses depois, levou a melhor sobre a chinesa, que tentava conquistar seu segundo cinturão no Ultimate.
Confira os 10 lutadores mais bem ranqueados do mundo
Ranking "pound for pound" Masculino
|Posição
|Lutador
1º.
Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio)
2º.
Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)
3º.
Petr Yan (Campeão do peso-galo)
4º.
Justin Gaethje (Campeão do peso-leve)
5º.
Ilia Topuria
6º.
Tom Aspinall
7º.
Sean Strickland (Campeão do peso-médio)
8º.
Merab Dvalishvili
9º.
Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)
10º.
Ciryl Gane (Campeão do peso-pesado)
11º.
Joshua Van (Campeão do peso-mosca)
12º.
Khamzat Chimaev
13º.
Alexandre Pantoja
14º.
Arman Tsarukyan
15º.
Charles "do Bronx" Oliveira
Confira as 10 lutadoras mais bem ranqueadas do mundo
Ranking "pound for pound" Feminino
|Posição
|Lutador
1º.
Valentina Shevchenko
2º.
Kayla Harrison (Campeã do peso-galo)
3º.
Zhang Weili
4º.
Natalia Silva
5º.
Mackenzie Dern (Campeã do peso-palha)
6º.
Alexa Grasso
7º.
Manon Fiorot
8º.
Erin Blanchfield
9º.
Tatiana Suarez
10º.
Julianna Peña
Como funciona o ranking do UFC?
Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas – e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.
Quem são os brasileiros mais bem colocados no UFC?
Alex "Poatan" Pereira se destaca na nona colocação do ranking peso por peso. Ele havia despencado na tabela geral após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para oitavo lugar. Com a revanche no UFC 320, o brasileiro voltou a subir na lista, mas a situação voltou a piorar após o revés do UFC Casa Branca, na disputa do cinturão interino dos pesados.
A perda do cinturão dos moscas não tirou Alexandre Pantoja do ranking peso por peso. Em dezembro de 2025, o ex-campeão sofreu com uma lesão nos primeiros segundos do assalto inicial contra o jovem Joshua Van, que acabou levando a melhor no duelo. A derrota fez com que o brasileiro caísse na lista geral do UFC.
Embora não tenha subido no ranking do peso-leve (até 70,3 kg), Charles do Bronx enfim faz seu retorno ao ranking peso por peso ao se tornar campeão BMF no dia 7 de março deste ano. A dominante vitória contra Max Holloway, no UFC 326, garantiu que o brasileiro se mantivesse no principal Top 15 da organização.
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