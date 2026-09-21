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Quem é o número 1 do ranking do UFC? Veja o Top 10 atualizado

Alex Poatan, Pantoja e Do Bronx são os destaques do Brasil na organização

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 10:33
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Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

Apesar das últimas derrotas, Alex Poatan e Alexandre Pantoja seguem como destaques masculinos do Brasil no UFC – assim como Charles do Bronx, que vem de vitória. Além da disputa por categorias, o Ultimate conta com um ranking "pound for pound", uma tabela que reúne todos os lutadores da empresa sem restrição de peso. A organização comandada por Dana White atualiza o ranking classificatório a cada evento da entidade. O Lance! mostra tudo sobre o ranking do UFC.

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Quem é o número 1 'pound for pound' do UFC?

Atualmente, o russo Islam Makhachev conserva o posto de melhor lutador do mundo. A conquista foi alcançada ao derrotar Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio-médios, no UFC 322, em dezembro de 2025, e foi reforçada na primeira defesa contra Ian Machado Garry, no UFC 330. O lutador é o líder do ranking pound for pound do UFC e tem a maior sequência de vitórias ativas na organização, superando Anderson Silva.

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O russo conta com 29 vitórias e apenas uma derrota em sua carreira no MMA. Vale destacar que o único revés do campeão foi contra o brasileiro Adriano Martins em 2015, quando entrava pela segunda vez no octógono mais famoso do mundo. Já em 2026, Makhachev entrou no ringue do UFC em apenas uma oportunidade: na vitória por decisão unânime sobre Machado Garry.

Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330
Islam Makhachev e Ian Machado Garry em ação no UFC 330 (Foto: Sarah Stier/Getty Images/AFP)

Na categoria feminina, a quirguiz Valentina Shevchenko segue no posto de melhor lutadora do mundo por mais um ano. A lutadora, porém, abandonou o posto de campeã dos moscas após nova lesão. Na última temporada, chegou a defender o cinturão da categoria duas vezes, superando as desafiantes Manon Fiorot e Weili Zhang. A posição de destaque foi confirmada ao recuperar o título contra a mexicana Alexa Grasso em setembro de 2024.

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Valentina conta com 26 vitórias, quatro derrotas e um empate no cartel. Como mencionado, em 2025, a quiriuiz derrotou a francesa Fiorot, no UFC 315, por decisão unânime dos juízes, e defendeu o trono dos moscas pela primeira vez desde que recuperou o título. Meses depois, levou a melhor sobre a chinesa, que tentava conquistar seu segundo cinturão no Ultimate.

Confira os 10 lutadores mais bem ranqueados do mundo

Ranking "pound for pound" Masculino

PosiçãoLutador

1º.

Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio)

2º.

Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)

3º.

Petr Yan (Campeão do peso-galo)

4º.

Justin Gaethje (Campeão do peso-leve)

5º.

Ilia Topuria

6º.

Tom Aspinall

7º.

Sean Strickland (Campeão do peso-médio)

8º.

Merab Dvalishvili

9º.

Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)

10º.

Ciryl Gane (Campeão do peso-pesado)

11º.

Joshua Van (Campeão do peso-mosca)

12º.

Khamzat Chimaev

13º.

Alexandre Pantoja

14º.

Arman Tsarukyan

15º.

Charles "do Bronx" Oliveira

Confira as 10 lutadoras mais bem ranqueadas do mundo

Ranking "pound for pound" Feminino

PosiçãoLutador

1º.

Valentina Shevchenko

2º.

Kayla Harrison (Campeã do peso-galo)

3º.

Zhang Weili

4º.

Natalia Silva

5º.

Mackenzie Dern (Campeã do peso-palha)

6º.

Alexa Grasso

7º.

Manon Fiorot

8º.

Erin Blanchfield

9º.

Tatiana Suarez

10º.

Julianna Peña

Como funciona o ranking do UFC?

Os rankings por peso do UFC são definidos por pessoas de dentro da empresa. Caso um lutador vença outro de ranking mais alto, o atleta assume automaticamente a posição do derrotado, que só cai uma posição. Já na tabela geral, o "pound for pound", a popularidade, o número de defesas de cinturão – ou lutas importantes vencidas – e o prestígio da categoria são os critérios para definir a posição.

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Quem são os brasileiros mais bem colocados no UFC?

Alex "Poatan" Pereira se destaca na nona colocação do ranking peso por peso. Ele havia despencado na tabela geral após a derrota para Magomed Ankalaev no UFC 313, saindo de terceiro para oitavo lugar. Com a revanche no UFC 320, o brasileiro voltou a subir na lista, mas a situação voltou a piorar após o revés do UFC Casa Branca, na disputa do cinturão interino dos pesados.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

A perda do cinturão dos moscas não tirou Alexandre Pantoja do ranking peso por peso. Em dezembro de 2025, o ex-campeão sofreu com uma lesão nos primeiros segundos do assalto inicial contra o jovem Joshua Van, que acabou levando a melhor no duelo. A derrota fez com que o brasileiro caísse na lista geral do UFC.

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Embora não tenha subido no ranking do peso-leve (até 70,3 kg), Charles do Bronx enfim faz seu retorno ao ranking peso por peso ao se tornar campeão BMF no dia 7 de março deste ano. A dominante vitória contra Max Holloway, no UFC 326, garantiu que o brasileiro se mantivesse no principal Top 15 da organização.

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