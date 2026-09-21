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João Fonseca anuncia pausa na temporada e desabafa: 'Não deixa de ser frustrante'

Brasileiro cancela participação na gira asiática por conta de lesões e foca na recuperação física e mental; veja próximos torneios

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
21/09/2026 12:41
Atualizado há 8 minutos
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João Fonseca em partida válida pela Copa Davis de Tênis
João Fonseca em partida válida pela Copa Davis de Tênis - (Foto: Bruno Cruz/AtoPress/Folhapress)

O tenista brasileiro João Fonseca utilizou suas redes sociais para anunciar uma pausa em seu calendário na temporada 2026. Após conviver com uma sequência de lesões que o tiraram de torneios importantes ao longo do ano, o jovem atleta confirmou que não disputará a gira asiática para focar na recuperação do corpo e da mente.

Em desabafo com os torcedores, Fonseca relembrou os obstáculos enfrentados nos últimos meses. O carioca ressaltou que fez um esforço para defender o Brasil no duelo recente da Copa Davis, mas reconheceu que ainda necessita de mais tempo para atuar em alto nível.

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— 2026 tem sido um ano muito desafiador para mim. Além de tudo o que a profissão exige, foram muitas lesões que acabaram me tirando de torneios importantes e me impedindo de jogar da maneira que eu gostaria. Sei que a vida de atleta tem dessas coisas, mas, ainda assim, não deixa de ser frustrante — declarou o brasileiro.

Foco na recuperação física e mental

A decisão de ficar fora dos torneios no continente asiático foi tomada em conjunto com sua equipe técnica, priorizando a saúde do atleta a longo prazo para o restante do circuito.

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— Fiz um esforço grande pra retornar e defender o Brasil na Copa Davis, mas ainda preciso de mais tempo. Conversei muito com o meu time e chegamos à conclusão de que o melhor caminho, neste momento, é respeitar os sinais, dar um tempo para o meu corpo e para a minha cabeça, e não seguir para os torneios da Ásia. Muito obrigado pela torcida e pelo apoio de todo mundo. Nos vemos em breve! — completou o atleta.

Calendário final e defesa de título na Suíça

Com a desistência da gira na Ásia, restam apenas dois compromissos no calendário previsto de João Fonseca para o encerramento da temporada 2026, ambos disputados em quadra dura indoor na Europa.

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  • 26 de outubro: ATP 500 da Basileia (Suíça) — Torneio em que o brasileiro defende o título conquistado em 2025;
  • 2 de novembro: Masters 1000 de Paris (França).
Joao Fonseca em partida da Copa Davis
Joao Fonseca em partida da Copa Davis - (Foto: Ricardo Amaral/Agencia Enquadrar/Folhapress)
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