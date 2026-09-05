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Brasil x Tanzânia: os gols históricos na Copa Feminina Sub-20

Brasil fez seu centésimo gol na competição, enquanto a Tanzânia anotou o primeiro da história

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/09/2026 14:56
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A zagueira Thay é celebrada pelas companheiras após marcar o primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo Feminina Sub-20
A zagueira Thay é celebrada pelas companheiras após marcar o primeiro gol do Brasil na estreia da Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Fifa)

A estreia de Brasil e Tanzânia na Copa do Mundo Feminina Sub-20, neste sábado (5), foi marcada por gols históricos. De um lado, as brasileiras alcançaram seu centésimo gol na competição; do outro, as africanas balançaram as redes pela primeira vez.

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O Brasil disputou todas as edições da competição mas, apesar da tradição, não alcançou a final e busca o primeiro título. As melhores campanhas da Seleção vieram em 2006 e 2022, quando terminou com o terceiro lugar.

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Entre os nomes que construíram o legado dos cem gols na Copa do Mundo Feminina Sub-20, Marta se destaca como principal artilheira, com nove gols. Na edição de 2004, ainda no início de sua carreira, a Rainha foi eleita a melhor jogadora da competição.

Longe da tradição brasileira, a Tanzânia é estreante no Mundial da categoria. A seleção garantiu a vaga em maio deste ano, após vencer o time de Camarões na última fase das eliminatórias africanas.

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Conheça Thay, a autora do 100º gol do Brasil

O centésimo gol do Brasil saiu dos pés da zagueira Thay, que abriu o placar ainda no primeiro tempo da partida contra a Tanzânia. A jogadora aproveitou rebote da defesa e finalizou de fora da área, sem chances de defesa para a goleira Jafari.

Aos 20 anos, Thay tem sido presença constante nas convocações de Camilla Orlando, que assumiu o comando da Seleção Sub-20 em junho de 2025. A zagueira foi formada na base do Minas Brasília e defendeu o time por sete anos, até se transferir para o Botafogo no início da temporada passada.

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Pelo clube alvinegro, Thay levantou as taças do Brasileiro Sub-20 e da Copa Rio da categoria. Pela Seleção Brasileira, participou da conquista do 11º título do Sul-Americano, em fevereiro deste ano, que garantiu a vaga para o Mundial.

Conheça Winfrida Gerald, primeira artilheira da Tanzânia

Aos 18 anos, a meio-campista Winfrida Gerald vem se consolidando como uma das grandes promessas do futebol africano. Em 2025, pela seleção da Tanzânia, ela foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Feminino Sub-18 da CECAFA (Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central). Atualmente, Winnie, como é conhecida, defende o JKT Queens, time da Premier League da Tanzânia.

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A meio-campista Winfrida Gerald é uma das promessas do futebol africano
A meio-campista Winfrida Gerald é uma das promessas do futebol africano (Foto: Reprodução/ Instagram)

Como foi a estreia

O Brasil começou a partida impondo seu ritmo e pressionando a Tanzânia desde os primeiros minutos. Depois de criar boas oportunidades, a Seleção abriu o placar aos 13 minutos, com Thaynara, que aproveitou o rebote após cruzamento de Vitorinha e finalizou de fora da área. Apesar do domínio brasileiro, a equipe desperdiçou chances e acabou sofrendo o empate aos 36 minutos, em pênalti convertido por Winfrida Gerald após uma falha na saída de bola. O gol teve um significado histórico para as tanzanianas: foi o primeiro da seleção em uma competição da Fifa.

Na segunda etapa, porém, o Brasil voltou mais eficiente e transformou o domínio em gols. Evelin marcou duas vezes, aos quatro e aos 17 minutos, colocando a Seleção novamente em vantagem e ampliando o placar. Com controle absoluto da partida — 28 finalizações contra apenas três da Tanzânia —, o time comandado por Camilla Orlando fechou a goleada aos 35 minutos, com Vitorinha cobrando falta com precisão no ângulo. Assim, o Brasil estreou com vitória por 4 a 1 na Copa do Mundo Feminina Sub-20 e somou os primeiros três pontos no Grupo B.

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