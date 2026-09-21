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NFL Week: Aeva Manaus abre semana com bicampeonato no Rio

Equipe amazonense vence o 4 Fun por 13 a 12 na final do torneio nacional sub-15 e será a representante brasileira em competição no México

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)
Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)

A Aeva Manaus conquistou, neste domingo (20), o bicampeonato do NFL Flag National Tournament Sub-15 Feminino. A equipe amazonense superou o 4 Fun por 13 a 12 em uma final decidida nos últimos segundos, na Escola Naval, no Rio de Janeiro.

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Com o título, a Aeva garantiu também o direito de representar o Brasil no Campeonato Intercontinental NFL Flag, que será disputado no México, em novembro. A competição nacional reuniu 16 equipes de diferentes regiões do país e abriu a programação da chamada game week da NFL no Rio de Janeiro.

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O resultado marcou mais uma conquista para o projeto amazonense, que voltou a levantar o troféu da categoria. Para Junior Manaus, um dos treinadores da equipe, a decisão exigiu ainda mais das atletas.

— Conquistar o bicampeonato é um desafio muito grande. Mérito todo das meninas. Então, vamos para o México, vamos fazer história, pois nossos amigos mexicanos estão nos esperando — afirmou o técnico.

A decisão teve como protagonista Rebeca Alves. A jogadora foi eleita MVP do torneio e marcou o touchdown que garantiu a vitória da Aeva no fim da partida.

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— É uma sensação incrível, algo que não dá para explicar. A gente acaba se emocionando muito, porque o último touchdown foi meu. Eu falei: 'Nossa, que incrível' — contou Rebeca.

Flag football ganha espaço no Brasil

A modalidade vive um momento de expansão no cenário nacional e internacional. O flag football fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, aumentando a visibilidade do esporte, que tem como característica a velocidade e a ausência de contato físico intenso.

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O programa NFL Flag está presente no Brasil desde 2024. Segundo dados divulgados pela NFL, a iniciativa já alcançou mais de 11 mil crianças em cerca de 200 escolas públicas e particulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Além disso, 450 professores foram capacitados para trabalhar com a modalidade. O torneio nacional sub-15 faz parte desse movimento de desenvolvimento da modalidade entre atletas mais jovens.

NFL terá primeiro jogo no Rio

A conquista da Aeva aconteceu na mesma semana em que o Rio de Janeiro recebe, pela primeira vez, uma partida de temporada regular da NFL. No próximo domingo (27), Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam no Maracanã, às 17h25 (de Brasília), pela terceira rodada da temporada.

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A programação do evento terá Péricles na execução do Hino Nacional Brasileiro, enquanto Kandace Lindsey cantará o hino dos Estados Unidos. Pedro Sampaio e Ricky Martin serão responsáveis pelas apresentações do intervalo.

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Jogadoras da Aeva levantam o troféu do NFL Flag National Tournament Sub-15 (Divulgação/ NFL)
Jogadoras da Aeva levantam o troféu do NFL Flag National Tournament Sub-15<br>(Divulgação/ NFL)

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