Família de Oscar Schmidt divulga nota oficial sobre a morte do ídolo

Oscar Schmidt faleceu, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana do Parnaíba, São Paulo, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Em comunicado oficial, a família da lenda do basquete agradeceu as homenagens e anunciou que a despedida será de forma reservada, com restrição de acesso ao público e imprensa.

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A decisão de manter o velório privado foi um pedido expresso de privacidade neste momento de luto. Os familiares emitiram nota oficial para informar o óbito e, ao mesmo tempo, estabelecer os limites da cerimônia.

Veja nota oficial da família de Oscar Schmidt

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo. Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida. Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo. A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento. Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto. Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória."

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Lenda do basquete mundial, Oscar Schmidt morre aos 68 anos

O mundo do basquete sofreu uma grande perda nesta sexta-feira (17). Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu poucos minutos após receber atendimento médico após sentir um mal-estar. A lenda do esporte deixa uma legião de fãs ao redor do globo, além de recordes e feitos que marcaram a história da modalidade.

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Após se sentir mal, Oscar foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), interior de São Paulo, onde recebeu atendimento médico. A morte do lendário ex-jogador foi confirmada por sua assessoria de imprensa.

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Oscar Schmidt conviveu com um tumor cerebral ao longo dos últimos 15 anos de sua vida. Diagnosticado em 2011, o ex-atleta passou por procedimentos cirúrgicos e diferentes etapas de tratamento ao longo dos anos, mas, em 2022, optou por encerrar as sessões de quimioterapia.

O Mão Santa deixa a esposa Maria Cristina e os filhos Filipe e Stephanie.

Oscar Schmidt durante jogo da seleção brasileira (Foto: Divulgação/FIBA)

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

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Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

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