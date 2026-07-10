Ciclista brasileira entra para o álbum de figurinhas do Tour da França
Tota Magalhães foi a primeira do país a participar da tradicional prova
Nem só de Copa do Mundo de futebol vivem os álbuns de figurinhas. Neste ano, a coleção oficial do Tour da França, principal prova do ciclismo de estrada mundial, ganhou uma versão feminina. E, nela, há uma brasileira: a carioca Ana Vitória Magalhães, a Tota, de 25 anos, a primeira do país a participar do evento.
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- Na verdade, eu nem sabia que estava no álbum. Descobri porque uma seguidora me mandou uma foto pelo Instagram mostrando a minha figurinha, e foi uma surpresa muito especial. É curioso pensar que agora minha figurinha pode estar sendo colecionada por crianças e fãs de ciclismo. Cresci vendo álbuns de outros esportes e nunca imaginei que um dia faria parte de um. Acho que isso mostra o quanto o ciclismo feminino está crescendo e ganhando espaço - revelou Tota, sobre o álbum da Panini.
A ciclista esperar ser uma inspiração para outras atletas:
- Também me deixa muito orgulhosa representar o Brasil nesse álbum. Espero que isso desperte a curiosidade de mais pessoas pelo ciclismo e inspire outras meninas a acreditarem que elas também podem chegar até aqui.
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Brasileira tem títulos no currículo
No Campeonato Brasileiro, Tota venceu a prova de estrada, em 2023, e a contrarrelógio, no ano seguinte. A ciclista também soma troféus como bicampeã brasileira sub-23: nas provas de estrada e de contrarrelógio, em 2021 e 2022.
Além do Tour de France, Tota se tornou a primeira brasileira a participar do Giro d'Itália. A atleta carioca foi a única do país no ciclismo de estrada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ficando na 74ª colocação.
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