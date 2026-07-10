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Ciclista brasileira entra para o álbum de figurinhas do Tour da França

Tota Magalhães foi a primeira do país a participar da tradicional prova

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 15:25
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Brasileira Tota Magalhães no álbum do Tour de France
Brasileira Tota Magalhães no álbum do Tour de France



Nem só de Copa do Mundo de futebol vivem os álbuns de figurinhas. Neste ano, a coleção oficial do Tour da França, principal prova do ciclismo de estrada mundial, ganhou uma versão feminina. E, nela, há uma brasileira: a carioca Ana Vitória Magalhães, a Tota, de 25 anos, a primeira do país a participar do evento.

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    - Na verdade, eu nem sabia que estava no álbum. Descobri porque uma seguidora me mandou uma foto pelo Instagram mostrando a minha figurinha, e foi uma surpresa muito especial. É curioso pensar que agora minha figurinha pode estar sendo colecionada por crianças e fãs de ciclismo. Cresci vendo álbuns de outros esportes e nunca imaginei que um dia faria parte de um. Acho que isso mostra o quanto o ciclismo feminino está crescendo e ganhando espaço - revelou Tota, sobre o álbum da Panini.

    A ciclista esperar ser uma inspiração para outras atletas:

    - Também me deixa muito orgulhosa representar o Brasil nesse álbum. Espero que isso desperte a curiosidade de mais pessoas pelo ciclismo e inspire outras meninas a acreditarem que elas também podem chegar até aqui.

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    No Campeonato Brasileiro, Tota venceu a prova de estrada, em 2023, e a contrarrelógio, no ano seguinte. A ciclista também soma troféus como bicampeã brasileira sub-23: nas provas de estrada e de contrarrelógio, em 2021 e 2022.

    Além do Tour de France, Tota se tornou a primeira brasileira a participar do Giro d'Itália. A atleta carioca foi a única do país no ciclismo de estrada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ficando na 74ª colocação.

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    Ciclista Tota Magalhães durante treino
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