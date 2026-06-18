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Chico projeta caminho de Rebeca Andrade até Mundial de Ginástica

Ginasta brasileira competiu apenas no salto durante o Pan-Americano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:00
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

O retorno de Rebeca Andrade às competições foi um dos principais destaques do Pan-Americano de Ginástica Artística. A campeã olímpica disputou apenas o salto, mas já tem como próximo grande objetivo o Mundial, na Holanda. Após a competição, o técnico Francisco Porath, o Chico, comentou os próximos passos da preparação da atleta.

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  • Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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    Segundo o treinador, a comissão técnica ainda vai avaliar a participação da ginasta no Campeonato Brasileiro antes de definir o planejamento para o restante da temporada. Mesmo com cautela, Chico vê chances de a ginasta chegar ao Mundial e até apresentar o salto Cheng, um dos mais difíceis da modalidade.

    — Sim, eu acho que agora esse primeiro passo é dado. A gente tem mais 7 semanas para o Brasileiro e vai avaliar se ela compete para o Brasileiro. A gente confia no talento dela; se ela continuar nessa projeção, é possível sim que ela faça o Cheng. O nosso foco é esse: que ela contribua com a equipe.

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    O treinador também explicou que a estratégia adotada até aqui priorizou exclusivamente o retorno de Rebeca ao salto. Por isso, o trabalho nos demais aparelhos tem sido conduzido de forma gradual, sem comprometer a evolução física da atleta, que tem histórico de complicações, principalmente nos joelhos.

    — Ela está começando a subir os aparelhos, está fazendo paralela nos básicos, retornando. A gente não quis avançar nada para que não comprometesse o desenvolvimento do salto em si. Esse ano a gente não tem pretensão de que ela faça paralela, porque a gente está tentando reestruturar a paralela dela. E também, com as dores, a gente agora, nesse momento, não pode deixar que nada atrapalhe o desenvolvimento do salto — concluiu.

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    A tendência é que Andrade amplie sua participação ao longo do segundo semestre. Neste momento, porém, a prioridade da comissão técnica é garantir que a campeã olímpica evolua de forma segura e chegue em condições de ajudar o Brasil na principal competição da temporada.

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    Rebeca Andrade estreia no Pan com a melhor nota do salto

    A participação de Rebeca Andrade no Pan-Americano foi curta, mas suficiente para mostrar que a brasileira segue em alto nível. Em seu retorno às competições, a maior medalhista olímpica do país disputou apenas o salto e terminou na liderança do aparelho, com 14.533 pontos. A equipe, com sua ajuda, terminou em segundo lugar geral e conquistou a prata.

    A apresentação marcou a primeira competição oficial da ginasta desde o ciclo olímpico de Paris. Sem competir nos demais aparelhos, ela entrou em ação apenas na última rotação da equipe brasileira e correspondeu à expectativa ao executar seu salto com segurança e cravar a aterrissagem.

    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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