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Dupla da Seleção Brasileira de vôlei jogará em time do Japão

Roberta foi anunciada pelo Denso Airybees, clube que conta com Rosamaria

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 17:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De frente de camisa azul, Rosamaria e Roberta vibram em ponto do Brasil contra o Japão nas quartas de final da VNL 2026
De frente, Rosamaria e Roberta comemoram ponto do Brasil contra o Japão nas quartas da VNL (Foto: Volleyball World)

A amizade entre as jogadoras de vôlei Rosamaria e Roberta ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (22). A levantadora foi anunciada para a próxima temporada pelo Denso Airybees, do Japão, onde atuará ao lado da ponteira/oposta, que defende o time desde 2023/24.

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A dupla da Seleção Brasileira - apelidada de "Rosaberta" - agora estará junta também no clube, pela primeira vez, e sob o comando do também brasileiro Henrique Modenesi, de saída do Sesi Bauru. Nos comentários do anúncio oficial de Roberta nas redes sociais, Rosamaria comentou um grito de entusiasmo: "aaaaaaa❤️".

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Enquanto Roberta, aos 36 anos, vai para a primeira oportunidade no voleibol do Japão, Rosamaria assinou a renovação para a quarta temporada no Denso Airybees. A levantadora chega do Türk Hava Yolları, da Turquia. Antes de partir para o vôlei internacional, em 2021/22, o Osasco foi o último clube que Roberta, revelada pelo Mackenzie, defendeu no Brasil.

Ainda na temporada de seleções, Rosamaria e Roberta disputam a Liga das Nações 2026. Junto ao time, a dupla busca avançar à decisão do campeonato neste sábado (25). Pela semifinal, às 5h (de Brasília), as comandadas de Zé Roberto enfrentam a Itália para seguirem vivas rumo ao sonhado título inédito da VNL.

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Rosamaria e Roberta na Seleção Brasileira

Juntas na Amarelinha, Rosamaria e Roberta acumulam histórias importantes. A parceria conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2021 e o bronze em Paris 2024. Já na Liga das Nações, tem como principais feitos os vices em 2019, 2021 e 2022.

Rosamaria e Roberta se afagam em medalha de prata da VNL
Rosamaria e Roberta com medalha de prata da VNL (Foto: Reprodução)

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