Brasil define representantes em Mundial juvenil do futebol americano 'olímpico' NFL Flag Championships reunirá mais de 350 equipes femininas e masculinas dos Estados Unidos e do exterior

O Brasil será representado pela Braves Academy no NFL Flag Championships, principal torneio juvenil de flag football, a versão "olímpica" do futebol americano. A equipe sub-14 da academia disputará a competição entre os dias 23 e 26 de julho, no Grand Park Sports Campus, em Westfield, na região de Indianápolis, nos Estados Unidos, ao lado de outras 14 delegações internacionais dos cinco continentes.

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Esta será a maior edição da história do NFL Flag Championships. O torneio reunirá mais de 350 equipes masculinas e femininas dos Estados Unidos e do exterior. Pela primeira vez, a competição será realizada na região de Indianápolis, cidade da franquia Indianapolis Colts, da NFL.

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Além das equipes internacionais convidadas, o evento contará com os campeões regionais do programa NFL Flag, que representam as 32 franquias da liga. Ao todo, serão disputadas 13 categorias de base, com as semifinais e finais programadas para o fim de semana.

Fundada em 2015, na cidade de Sorocaba, em São Paulo, a Braves Academy desenvolve equipes de flag football nas categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, além do adulto. A instituição conquistou o Campeonato Brasileiro sub-14 de 2025 e também venceu os Campeonatos Paulistas de 2026.

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A participação da equipe brasileira acontece em um momento de expansão do flag football. A modalidade foi confirmada no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, quando fará sua estreia olímpica.

Com isso, o NFL Flag Championships passa a ganhar ainda mais relevância como competição de formação, reunindo atletas das categorias de base em um dos principais eventos internacionais da modalidade antes da estreia olímpica do flag football.

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Braves Academy representa o Brasil no maior torneio juvenil de flag football, o futebol americano "olímpico" (Foto: Divulgação)

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