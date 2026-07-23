Estrela da Itália 'agradece' por fase final da VNL não ser no Brasil Jogadora relembrou os gritos de "Saca na Antropova!" na primeira semana do torneio, em Brasília

Uma das melhores jogadoras do voleibol atual, Ekaterina Antropova liderou a Itália na vitória sobre a Holanda pelas quartas de final da Liga das Nações em Macau, na China. Em entrevista ao fim da partida, antes mesmo de saber que jogaria contra a Seleção Brasileira na semi, a jogadora, com bom humor, comentou que está feliz pela fase final da competição não ser no Brasil, por conta da torcida ser "muito apaixonada".

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A Itália disputou a primeira semana da VNL em Brasília e, principalmente no jogo contra a Seleção, não faltaram gritos ensurdecedores de "Saca na Antropova!" na Arena Nilson Nelson. Naquela etapa, a atleta de 2,02m, tradicionalmente oposta, estava sendo testada na entrada de rede. Portanto, participava da linha de passe e, ao longo das partidas, se mostrou com o fundamento pouco refinado.

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— Os fãs do Brasil são muito apaixonados. Mas fico feliz de a fase final não ser no Brasil, porque eu não estaria preparada para isso. Todos ficavam gritando para sacar em mim, mas eu entendia isso como a paixão dos fãs pelo jogo. Claro que, ao mesmo tempo, era muito legal jogar em frente a uma torcida tão fervorosa. Foi divertido — disse Antropova ao "SporTV".

Já na fase final da competição, em Macau, na China, Antropova foi a maior pontuadora da vitória contra a Holanda por 3 sets a 0. Titular como oposta, ela anotou 16 pontos, dentre nove de ataque, quatro de bloqueio e três de saque. Antropova, aliás, é dona do melhor saque da VNL, somando 36 aces.

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Antropova foi a maior pontuadora de Itália x Holanda nas quartas de final da VNL (Foto: Volleyball World)

Brasil e Itália se enfrentam na semifinal da VNL

A estrela Antropova volta a estar no caminho do Brasil na Liga das Nações 2026. Valendo vaga na grande final, a Amarelinha enfrenta a bicampeã Itália às 5h (de Brasília) deste sábado (25). No duelo classificatório da primeira semana, a Seleção venceu no tiebreak e encerrou uma sequência de 39 jogos invictos do rival, mas o time europeu estava com um elenco alternativo. Para a fase final, Julio Velasco convocou o elenco de força máxima, incluindo nomes como Paola Egonu e Alessia Orro.

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