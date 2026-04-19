Conjunto do Brasil é prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A Seleção Brasileira de Conjunto voltou ao pódio da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. Neste domingo (19), a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Julia Kurunczi e Sofia Pereira conquistou a medalha de prata com a série de cinco bolas, na etapa de Baku.

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A equipe brasileira recebeu nota de 26.350 pela apresentação na final, ficando atrás apenas do conjunto israelense (26.650). O Uzbequistão completou o pódio, com o bronze (25.450). O Brasil também disputou a final da série mista (3 arcos e dois pares de maças), com a entrada de Nicole Pircio na formação, no lugar de Mariana Gonçalves. O time terminou em quinto lugar.

A medalha de prata representa o segundo pódio consecutivo do Brasil em etapas de Copa do Mundo nesta temporada. Na última semana, em Tashkent, a seleção foi vice-campeã da série mista, ao som de "Abracadabra", de Lady Gaga.

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— Com certeza esta é uma medalha de prata com significado diferente, e muito relevante. Conseguimos na série simples, o que atesta evolução e significa que alcançamos maior consistência justamente num aparelho que tem sido desafiador para todos os países. Agora é retornar à base, fazer os ajustes necessários e dar continuidade ao trabalho, sempre acreditando na vaga olímpica - disse a treinadora Camila Ferezin.

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Conjunto brasileiro conquistou a prata na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica (Foto: Divulgação/ CBG)

Brasil nas finais individuais

Além do conjunto, o Brasil também foi representado nas finais individuais na Copa do Mundo de Baku. Maria Alexandre, de 18 anos, disputou a decisão da bola (26.850) e da fita (25.700), e terminou com a sétima colocação em ambas as provas. No individual geral, somou 106.750 pontos, e ficou na 12ª posição.

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