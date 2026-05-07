Flávia Saraiva treina solo com "Asa Branca" para nova temporada

A ginasta Flávia Saraiva começou a preparar uma nova coreografia de solo para a temporada 2026 utilizando "Asa Branca", clássico de Luiz Gonzaga. Os treinos acontecem no Ginásio Nélio Dias, em Natal, durante o Troféu Brasil de Ginástica Artística.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a medalhista olímpica ensaiando a série ao som de uma versão instrumental da música. Apesar de estar inscrita apenas na trave na competição, a atleta aproveitou os treinamentos para trabalhar a nova apresentação de solo.

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🚨ASA BRANCA NO SOLO!!! Flávia Saraiva escolheu o clássico de Luiz Gonzaga para sua nova série de solo, reforçando suas raízes nordestinas em uma coreografia com forte identidade brasileira 🇧🇷 pic.twitter.com/902KCglkZs — Brazilgymm (@brazilgymm) May 7, 2026

Escolha da música tem ligação familiar

A decisão de utilizar "Asa Branca" possui significado especial para Flávia. A família de seu pai é natural de Exu, cidade onde nasceu Luiz Gonzaga, um dos maiores nomes da música nordestina.

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Além da conexão familiar, a ginasta também retorna às músicas brasileiras após competir com uma composição francesa nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Na Olimpíada, Flávia apresentou sua série de solo ao som do tradicional "Can Can", escolha que marcou sua participação em Paris. Antes disso, porém, a brasileira já havia conquistado destaque internacional utilizando repertório nacional.

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Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

Música brasileira marcou medalha mundial

Em 2023, Flávia conquistou a medalha de bronze no solo no Campeonato Mundial com uma coreografia inspirada em clássicos da MPB e da bossa nova. A apresentação incluía músicas como "Garota de Ipanema", "Aquarela do Brasil" e "Canto das Três Raças".

No ano passado, a ginasta já havia indicado o desejo de mudar a trilha utilizada em Paris. Durante a temporada 2025, ela competiu no solo apenas na qualificatória do Mundial e reutilizou a série de 2023 enquanto ainda desenvolvia uma nova coreografia.

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Preparação para o novo ciclo

Conhecida pela expressividade nas apresentações, Flávia faz no Troféu Brasil sua primeira competição da temporada. A atleta do Clube de Regatas do Flamengo segue trabalhando na nova série de solo de olho no Mundial deste ano e no início do novo ciclo olímpico.

Ainda não há confirmação sobre quando a coreografia com "Asa Branca" será apresentada oficialmente em competição, nem se outras músicas integrarão a composição final da série.