A brasileira Beatriz Haddad Maia enfrenta a tunisiana Ons Jabeur, sexta melhor tenista do mundo, nesta sexta-feira (9), por volta das 9h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A partida será transmitida por "ESPN 2", na televisão fechada, e "Star+", no streaming.