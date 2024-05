Colapinto passa Aron na última volta e vence sprint da F2 em Ímola. Bortoleto é 6º

Colapinto venceu pela primeira vez na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/F2)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/05/2024 - 10:40 • Ímola (ITA)

Franco Colapinto venceu a corrida sprint da Fórmula 2 na Emília-Romanha após belíssima ultrapassagem na última volta. O argentino manteve-se muito próximo de Paul Aron durante boa parte da corrida deste sábado (18), em Ímola, e foi para o ataque final na Tamburello. Zane Maloney ficou em terceiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bem mais tranquila que a Fórmula 3, a sprint da F2 também teve o seu caos logo na largada, em batida que tirou de uma vez só cinco carros da disputa. Largando em 11º, Enzo Fittipaldi foi um dos que não tiveram sorte e acabou abandonando.

➡️ Piastri bate Ferrari e puxa 1-2 da McLaren no TL3 do GP da Emília-Romanha. Verstappen é 6º

Bortoleto, por sua vez, escapou por um triz de encher a traseira de Isack Hadjar, um dos envolvidos no incidente, e brigou muito contra Oliver Bearman pelo quinto lugar, mas terminou atrás do britânico.

A Fórmula 2 retorna neste domingo, às 5h, para a largada da corrida 2 da rodada da Emília-Romanha, a quarta da temporada 2024.

Confira com foi a corrida sprint da F2 em Ímola:

Após um pequeno atraso de sete minutos, os pilotos tomaram as respectivas posições no grid, com Cordeel largando na pole-position graças ao grid invertido, tendo ao lado Colapinto. Bortoleto, por sua vez, era o décimo, já que conquistara a pole-position na classificação, enquanto Fittipaldi vinha logo atrás, em 11º.

Com 24°C de temperatura ambiente, 46°C de asfalto e 42% de umidade relativa do ar, os pilotos partiram para as 25 voltas da sprint calçado com os médios, escolha de praxe para a prova curta. Na volta de apresentação, porém, um pequeno susto com Antonelli, que ficou parado alguns instantes, mas conseguiu arrancar.

Luzes verdes acionadas, e Aron, em terceiro, saltou muito bem, colocando-se entre Colapinto e Cordeel e pegando a liderança na curva seguinte. Só que a corrida logo viu a intervenção do safety-car por conta de batida múltipla desencadeada após toque entre Roman Stanek e Isack Hadjar. No meio do bolo, sobrou para Joshua Dürksen, Fittipaldi e Dennis Hauger, que nada puderam fazer e também abandonaram a prova.

As imagens recuperadas ainda mostraram um reflexo impressionante de Bortoleto, que desviou da traseira do carro da Campos de Hadjar por um triz. Por conta do acidente, o piloto da Invicta pulou de décimo para sexto.

O carro de segurança deixou a pista ao final do giro 5. Relargada autorizada, Aron deu o pé no instante certo e não deu chances para Cordeel, que viu Colapinto mais próximo buscando espaço para efetuar ultrapassagem. Maloney, Bearman, Bortoleto, Barnard, Verschoor, Maini e Martí formavam o top-10. Antonelli, por sua vez, era apenas o 12º após ser engolido pelo pelotão em mais uma largada ruim.

A ultrapassagem de Franco sobre Cordeel veio na reta principal, após escapada do belga na saída da Rivazza, na volta 7. No mesmo giro, a direção de prova liberou o uso da asa móvel.

Bortoleto, então, colou na traseira de Bearman, apenas estudando o melhor momento de tentar a ultrapassagem. À frente, Aron colocava mais de 1s sobre Colapinto, que via a aproximação de Cordeeel, o mais rápido da pista até então.

Enquanto Martí tomava 10s de punição e ia aos boxes para cumpri-los ainda na corrida, Maloney crescia no retrovisor de Cordeel e trazia consigo Bearman, Bortoleto, Barnard e Verschoor, todos com distâncias menores que 1s entre si. Era, portanto, o famoso trem do DRS, em que ninguém passa ninguém. A distância do piloto da Hitech para o segundo colocado, Colapinto, já era acima de 3s.

Na frente, o argentino já ficava a apenas 0s5 de distância de Aron, já buscando um traçado mais defensivo para impedir a ultrapassagem. Na abertura do giro 15, a diferença caiu ainda mais, chegando a ficar em 0s2 na Tamburello. Só que Aron conseguiu se recuperar e voltou a ficar pouco mais de 0s5 à frente.

Com sete voltas para o fim, os principais duelos de pista eram entre Aron × Colapinto, Cordeel × Maloney e Bearman × Bortoleto — concidentemente, pegas da primeira à sexta posição. Só que a pista sinuosa e com apenas um ponto de detecção do DRS dificultava qualquer tentativa de ultrapassagem. Diante disso, Aron, Cordeel e Bearman iam resistindo aos ataques dos rivais e sustentando as respectivas posições.

Só que a decisão ficou mesmo para as voltas finais, e o primeiro a definir a manobra foi Maloney, em ultrapassagem arrojada sobre Cordeel que valeu o pódio. Na última volta, foi a vez de Colapinto dar o bote para cima de Aron na Tamburello, outro lance que valeu a corrida. Bortoleto ainda tentou o mesmo sobre Oliver, mas o piloto da Prema conseguiu se defender e sustentou o quinto posto.

(Foto: Reprodução/F2)

➡️ Bortoleto conquista pole-position da F2 na Emília-Romanha; Fittipaldi termina em 6º

Fórmula 2 2024, GP da Emília-Romanha, Ímola, Corrida sprint:

1 F COLAPINTO MP 41:43.964 25 voltas

2 P ARON Hitech +1.706

3 Z MALONEY Rodin +6.618

4 A CORDEEL Hitech +8.173

5 O BEARMAN Prema +11.125

6 G BORTOLETO Invicta +11.589

7 T BARNARD AIX +11.920

8 R VERSCHOOR Trident +14.254

9 K MAINI Invicta +16.330

10 Z O’SULLIVAN ART +17.427

11 A K ANTONELLI Prema +18.286

12 R VILLAGÓMEZ Van Amersfoort +18.960

13 V MARTINS ART +19.396

14 R MIYATA Rodin +19.788

15 J CRAWFORD DAMS +20.089

16 J M CORREA DAMS +20.587

17 J M MARTÍ Campos +55.602

18 D HAUGER MP NC

19 R STANEK Trident NC

20 I HADJAR Campos NC

21 J DÜRKSEN AIX NC

22 E FITTIPALDI Van Amersfoort NC