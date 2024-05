Verstappen fala em classificação difícil, mas celebra pole em Ímola: ‘Estou em êxtase’

Verstappen conquistou sua oitava pole seguida (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/05/2024 - 13:29 • Ímola (ITA)

Max Verstappen contrariou todas as especulações e cravou a pole-position na classificação do GP da Emília-Romanha, que aconteceu na manhã deste sábado (18). Mesmo sem ter o melhor carro do fim de semana, o tricampeão fez a diferença durante a última tentativa de volta rápida e desbancou a dupla da McLaren para ficar com a posição de honra. O neerlandês afirmou que ficou em êxtase durante a sessão.

A Red Bull não está com o melhor carro em Ímola e tem enfrentado dificuldades ao longo do fim de semana. Os treinos livres 1 e 2 foram dominados por Charles Leclerc, enquanto o terceiro foi liderado por Oscar Piastri. Em nenhuma das sessões Verstappen conseguiu se colocar como a força a ser batida.

Na classificação, Sergio Pérez enfrentou as mesmas dificuldades dos treinos livres e foi eliminado ainda no Q2. Verstappen conseguiu avançar para a fase final e fez a diferença ao superar o segundo colocado Piastri por apenas 0s074. Max reforçou que adotou algumas mudanças no carro momentos antes da classificação e graças a isso conseguiu um bom desempenho.

- Um fim de semana muito difícil até agora, então estou muito feliz de estar na pole, não esperava isso. Fizemos algumas mudanças pouco antes da classificação e parece que isso melhorou muito o carro e eu consegui ir um pouco melhor. Essa pista é muito legal, sempre estamos no limite, peguei um pouco de brita no final. Ainda estou um pouco em êxtase, a adrenalina nessa pista é muito alta - destacou o tricampeão.

(Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Com o primeiro lugar na classificação do GP da Emília-Romanha, Verstappen conquistou sua oitava pole-position consecutiva e igualou o recorde de Ayrton Senna. O titular da Red Bull celebrou a estatística.

- É uma estatística muito especial, ainda mais considerando que recentemente completou 30 anos da morte de Ayrton Senna. Então estou feliz de ter a pole aqui, de qualquer forma, é uma boa memória de um cara excepcional principalmente em classificação. Então é um dia ótimo para mim e para a equipe, estou muito feliz - finalizou Verstappen.