F1: Verstappen frustra torcida da Ferrari e iguala recorde de Senna com pole em Ímola

Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/05/2024 - 12:19 • Ímola (ITA)

Max Verstappen mais uma vez deu provas de que quando a disputa é para valer, os adversários precisam ser perfeitos para vencê-lo. Na classificação deste sábado (18), em Ímola, o piloto da Red Bull foi perfeito no Q3 e assegurou mais uma pole da carreira, a oitava consecutiva, igualando recorde histórico de Ayrton Senna.

Se a sexta-feira relegou a Red Bull ao posto de quarta força, o TL3 já mostrou que Verstappen viria forte para a briga pela pole. Agora com um carro muito mais equilibrado nas mãos, acertou o complicado setor 2 e liderou Q1 e Q2 com autoridade, ainda que McLaren e Ferrari tenham andado bem próximas.

Só que quando os pilotos voltaram à pista para os minutos finais, Max foi soberano. Aqueles centésimos que pareciam ainda perdidos foram achados, e o #1 foi o primeiro a entrar na casa de 1min14s, jogando toda a pressão para cima de Norris, Leclerc e companhia.

E seria apenas uma chance para cada um, portanto, nada menos que a perfeição teria de ser atingida na sinuosa pista de Ímola cercada por caixas de brita que costumam ser imperdoáveis. Sainz foi o primeiro a tentar, mas passou muito alto no primeiro setor, assim como Leclerc. Já os carros da McLaren ainda foram melhores, mas só conseguiram mesmo desbancar a Ferrari.

No domingo, a largada está marcada para as 10h (de Brasília, GMT-3).

Confira como foi a classificação da F1 em Ímola:

Após três treinos livres em que a Red Bull foi mera coadjuvante, a sessão classificatória foi o tira-teima para Ferrari e McLaren. Até então, as duas, devidamente atualizadas, ditavam o ritmo na sinuosa pista de Ímola, só que o TL3 mostrou um RB20 muito melhor que o visto na sexta-feira. No último treino livre do dia, Verstappen, ainda que não tenha conseguido dar a volta rápida com os pneus macios, andou forte com os médios e foi bem melhor no setor 2, o calcanhar de Aquiles até então no final de semana.

Para a disputa da pole-position, os pilotos encararam mais uma vez um belo dia ensolarado, com termômetros em 24°C, asfalto em 43°C e umidade relativa do ar em 42% — ou seja, praticamente as mesmas condições da sessão realizada pouco mais cedo no Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

Q1: Verstappen volta ao topo e Alonso termina em último

Nas primeiras tentativas de volta rápida, Leclerc colocou a Ferrari na ponta com 1min16s463, porém Norris aproveitou a boa performance no segundo setor e pulou para a liderança, 0s269 mais rápido. Com macios, enfim foi a vez de Verstappen mostrar que os problemas de ontem haviam ficado para traz. E, para surpresa, foi justamente o segundo setor o melhor do neerlandês, desempenho que o fez fechar o giro em 1min16s013, 0s81 melhor que Norris.

Piastri, então, elevou o sarrafo com um ótimo primeiro trecho, o suficiente para bater a marca de Verstappen por 0s073 no fim, mesmo perdendo para o #1 nas seções seguintes. O australiano foi o primeiro a baixar de 1min16s, ficando com 1min15s940.

Enquanto isso, a Ferrari ainda optava pelos médios, com Sainz e Leclerc pulando para terceiro e quinto, respectivamente, a pouco mais de 0s1 da volta mais rápida. Norris fechou mais um giro na sequência e jogou Piastri para segundo por 0s025.

Na outra ponta da tabela, Fernando Alonso — dando mais uma escapada pela brita na Villeneuve —, Hülkenberg, Guanyu Zhou, Alexander Albon e Logan Sargeant eram os que paravam no Q1. O tempo de Kevin Magnussen era a referência para este grupo, com 1min16s854. Situação complicada também para Hamilton, apenas em 12º, enquanto Russell era o sétimo.

Dois minutos para o fim, a turma da degola foi para o tudo ou nada. A essa altura, com a melhora de Albon instantes antes, era Ricciardo o último do grupo dos que avançavam ao Q2. Zhou tentou entrar, mas não conseguiu. Já Hülkenberg, sempre muito forte em volta rápida, não apenas passou para a segunda parte como teve a façanha de pôr a Haas na liderança. Resultado muito comemorado nos boxes do time americano, ainda que por pouco tempo, já que Verstappen acertou a mão e recuperou o primeiro lugar.

No fim, ainda deu tempo para Tsunoda ficar em quarto. Já Valtteri Bottas, Sargeant, Zhou, Magnussen e Alonso, em último, deram adeus à disputa mais cedo. O #14 da Aston Martin, no entanto, vai largar à frente do #2 da Williams, que teve volta deletada.

Q2: Pérez, Ocon, Stroll, Albon e Gasly ficam pelo meio do caminho

Coube aos carros da Mercedes abrir a segunda parte da classificação, ainda que a ida solitária à pista tenha causado estranheza em Hamilton, que logo perguntou ao engenheiro “onde está todo mundo?”. Só que não demorou para, pouco a pouco, os demais retornarem, e Verstappen já colocou 1min15s386 como tempo a ser batido.

Piastri foi o primeiro a chegar bem perto, com um segundo setor melhor que o de Max, fechando a 0s021 do neerlandês. Leclerc foi ainda mais rápido no trecho intermediário e desbancou Verstappen por 0s058, levando os tifosi à loucura — e mais ainda quando Tsunoda colocou a RB em segundo, jogando o tricampeão da Red Bull para terceiro.

Parada tradicional nos boxes para troca de pneus, Russell, Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Lance Stroll eram os que caíam no Q2. Hamilton aparecia com o tempo de corte em 1min16s197. E o #63 da Mercedes foi o primeiro em busca de bater o próprio companheiro. Só que os dois conseguiram melhorar as respectivas marcas e saltaram para sexto e sétimo. Em seguida, Hülkenberg colocou-se à frente dos pilotos da Mercedes.

As melhoras de Mercedes jogaram Pérez para fora do Q3. O mexicano, agora com o tempo de Ricciardo na marca de corte, precisou acertar o trecho final para avançar após erro na chicane Tamburello, mas não conseguiu. Ocon, Stroll, Albon e Gasly também pararam pelo meio do caminho. E Verstappen novamente fechou na liderança.

Q3: Verstappen sobra e iguala recorde de Senna

A parte final trouxe a hora da verdade para todos, e Verstappen logo colocou 1min14s869 para ser batido pelos adversários, tempo obtido graças a um ótimo primeiro setor. Norris até melhorou no segundo trecho, mas não foi o bastante para superar a marca de Max, ficando em segundo por apenas 0s073.