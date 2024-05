Tênis: Swiatek volta a bater Sabalenka e é tricampeã em Roma

Swiatek segura o troféu conquistado em Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 14:08 • Roma (ITA)

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, conquistou o título do WTA 1000 de Roma, na Itália, neste sábado (18), pela terceira vez na carreira. Na decisão, ela reencontrou a bielorrussa Aryna Sabalenka, vice-líder do ranking da WTA, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em um duelo de 1h29 de duração.

As duas se enfrentaram também, há duas semanas, na final do WTA 1000 de Madri, na Espanha. Na ocasião, a final durou mais de três horas, e a polonesa ganhou apenas no 9/7 do tie-break do terceiro set.

O troféu conquistado neste sábado é o terceiro da número um do mundo em Roma. Ela também foi campeã no Foro Itálico em 2021 e 2022.

Swiatek ainda ampliou a vantagem no confronto direto com Sabalenka. Em 11 jogos, a polonesa ganhou oito vezes, sendo os últimos três nas decisões dos WTAs 1000 de Roma e Madrid, e do WTA Finals do ano passado.

Com o título, a número um do mundo amplia para 3557 pontos (11695 a 8138) a vantagem justamente para a bielorussa na liderança do ranking do WTA.

As duas tenistas voltam a quadra para a disputa de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Swiatek é a atual campeã, enquanto Sabalenka defende os pontos da semifinal.

O JOGO

A primeira parcial foi de total domínio da número um do mundo. Swiatek quebrou o saque duas vezes e não cedeu nenhuma oportunidade para a adversária. A polonesa foi para o ataque em todos os games da bielorrussa.

No segundo set, Sabalenka começou mais agressiva e chegou a ter cinco break-points logo no primeiro game de saque da adversária. Já no quarto game, a bielorrussa teve mais duas oportunidades e também não aproveitou.

No sétimo game, Swiatek foi quem teve duas chances de quebrar o saque da adversária e teve sucesso na segunda tentativa. Depois da quebra, a polonesa tomou conta novamente do jogo, quebrou o saque de Sabalenka mais uma vez e conquistou o título com bola na rede da adversária.