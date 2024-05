Qual é a real chance do Los Angeles Lakers conseguir o filho de Lebron James no Draft?

LeBron James tem o sonho de jogar com o filho (Foto: Bart Young/AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/05/2024 - 13:44 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 18/05/2024 - 15:32

Contra todas as probabilidades, o Atlanta Hawks garantiu a primeira escolha no Draft da NBA de 2024, uma reviravolta inesperada que balança as expectativas e estratégias das equipes para o evento mais aguardado do ano no basquete.

Apesar de ter terminado a temporada de 2023-24 com um desempenho abaixo do esperado, com apenas 36 vitórias e 46 derrotas, e uma chance de apenas 3% de conquistar a primeira escolha, o Atlanta Hawks surpreendeu ao ser o grande vencedor da Loteria do Draft. Isso marca a primeira vez desde 1975 que a equipe terá a oportunidade de escolher o primeiro jogador no draft. Fenômenos semelhantes aconteceram com equipes como o Magic em 1993, os Cavaliers em 2014 e 2011, e os Bulls em 2008.

Quais são os principais nomes para o Draft da NBA deste ano?

Este ano, o draft é particularmente intrigante devido à falta de um favorito claro. Alexandre Sarr, talento promissor da França, emergiu rapidamente como uma das apostas mais excitantes, dominando a posição de primeira escolha em todas as projeções recentes.

Além dele, Zaccharie Risacher e Tidjane Salaun também são vistos como possíveis escolhas no topo, com destaque também para jogadores da Universidade de Connecticut, que tiveram sua cotação aumentada após conquistarem o campeonato da NCAA.

Bronny James, filho de LeBron James, é um dos subtramas significativos deste draft. Após uma temporada desafiadora e uma recuperação de uma parada cardíaca, Bronny mostrou resiliência. Seu desempenho no draft combine será decisivo para sua colocação. A possibilidade de ser escolhido pelos Lakers, possivelmente se reunindo com seu pai no mesmo time, adiciona uma camada intrigante de narrativa ao evento.

O Impacto das Escolhas Sobre as Equipes

O Washington Wizards e o Houston Rockets seguirão o Hawks na segunda e terceira escolhas, respectivamente, com o San Antonio Spurs e o Detroit Pistons completando os cinco primeiros. A escolha dos Pistons é especialmente frustrante, considerando que possuíam o pior registro da liga e ainda assim caíram para a quinta escolha pelo segundo ano consecutivo.

Com uma classe de draft repleta de talentos mas sem um líder absoluto, o Draft da NBA de 2024 promete ser um dos mais imprevisíveis e emocionantes dos últimos tempos. O elemento surpresa poderá ser o principal jogador enquanto equipes e prospectos se preparam para um evento que pode mudar o curso de suas trajetórias profissionais. Acompanhe conosco todos os desdobramentos deste grande evento do basquete.