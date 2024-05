Rayssa Leal e mais brasileiros nas finais do Pré-Olímpico de Xangai: veja horário e onde assistir

Rayssa Leal está com classificação olímpica encaminhada, mas não garantida (Foto: Julio Detefon / CBSk)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 14:38 • Xangai (CHN)

Rayssa Leal e outros seis brasileiros se classificaram para as finais do Pré-Olímpico de Skate, em Xangai, na China. As finais começam pelo Park feminino, a partir das 23h deste sábado (18) pelo fuso brasileiro. Na sequência, 00h45 de domingo (19), será a vez do Street masculino. O Park masculino entra em cena às 4h da manhã. O Street feminino fecha as disputas do dia a partir das 5h30. O evento segue com transmissão ao vivo pelo "Olympics.com" e pela "Cazé TV".

Os brasileiros classificados para a decisão são: Isadora Pacheco e Dora Varella (park feminino), Luigi Cini, Pedro Barros e Augusto Akio (park masculino), Raysa Leal (street feminino) e Giovanni Vianna (street masculino).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o evento na China, a definição dos nomes que estarão nas Olimpíadas ainda conta com o Pré-Olímpico de Budapeste, na Hungia, de 20 a 23 de junho.

Tanto em Xangai quanto em Budapeste, 44 skatistas competem desde a primeira fase do evento (classificatórias). Os 16 melhores avançam para a semifinal e, na sequência, os oito melhores fazem a final.

Assim como aconteceu nos Jogos de Tóquio, a corrida classificatória para os Jogos de Paris 2024 foi dividida em duas fases. No caso do Park, a nota final da primeira fase será composta pelas três maiores pontuações, considerando-se um total de quatro eventos. No Street, serão levadas em conta as quatro melhores notas de um total de seis competições.

➡️ Brasil quebra jejum e vence Estados Unidos na Liga das Nações

Os 44 primeiros do ranking da World Skate em cada modalidade e categoria avançam para a segunda fase. Seguindo os critérios da corrida olímpica, na segunda fase, cada país poderá ter o limite de até seis skatistas por modalidade (Park e Street) e categoria (Feminino e Masculino).

Ao término da segunda fase, cada skatista somará a pontuação final da primeira janela com os pontos conquistados nos dois eventos que encerram as classificatórias — assim, não haverá descarte de evento / pontuação na segunda janela.