Flamengo x Bauru: veja horário e onde assistir ao jogo 1 da semifinal do NBB

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo recebe o Bauru Basket, neste sábado (18), às 15h, pelo primeiro jogo da semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB), no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. O duelo será transmitido por "ESPN", "TV Cultura" e "NBB BasquetPass".

O Rubro-Negro teve a melhor campanha da primeira fase. Nos playoffs, bateu Botafogo e Fortaleza para alcançar mais uma semifinal. O clube carioca vai em busca do oitavo título do NBB.

O Bauru, por sua vez, finalizou a primeira fase com a quinta melhor campanha. Nos playoffs, despachou Pato e Vasco. A equipe bauruense volta à semifinal do campeonato depois de seis anos. O clube foi campeão do NBB uma vez, em 2016.

O segundo e o terceiro jogo da série serão no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, na terça e quinta-feira, dia 21 e 23, ambos às 19h30. Caso necessário, o duelo volta para o Rio de Janeiro, onde serão realizadas as partidas quatro e cinco, nos dias 26 e 28 de maio, respectivamente.