A brasileira abriu a partida sendo quebrada e buscou pressionar a polonesa, que salvou três break-points no 2° game, mas não resistiu à pressão e acabou quebrada de zero no 6° game. Bia Haddad encaixou melhor seu primeiro serviço durante a parcial e, por isso, venceu mais facilmente seus games, apesar dos erros. A disputa seguiu equilibrada, com Linette alongando trocas, e foi para o tie-break. Nele, com erros dos dois lados, as tenistas trocaram oito mini-quebras na disputa e a definição se deu em erro da polonesa que definiu a parcial por 7/6 (8/6).