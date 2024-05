Pacers vence Knicks, em noite brilhante de Pascal Siakam

A partida iniciou bem competitiva, no entanto a situação mudou no segundo tempo (Foto: Ron Hoskins / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 00:29 • Indiana (EUA)

O Indiana Pacers venceu o New York Knicks pelos playoffs da NBA, nesta sexta-feira (17), em Indiana, nos Estados Unidos. Pascal Siakam comandou as principais ações ofensivas e forçou o time do noroeste norte-americano ao sétimo e último jogo da série.

A partida iniciou bem competitiva, no entanto a situação mudou no segundo tempo, já que os Knicks teve problemas com Josh Hart, que sofreu uma contusão na área do abdômem logo no começo da partida.

Outro nome que não teve uma boa noite foi Jalen Brunson, que teve o primeiro tempo para esquecer. O jogador errou 11 arremessos consecutivos, mas conseguiu se recuperar na segunda etapa, onde liderou o time de Nova Iorque, mesmo que não tenha sido possível para o Pacers.

Myles Turner fazendo a cesta (Foto: AFP)

Enquanto isso, o time de Indiana dominou o garrafão e repetiu o bom ritmo que teve na última partida. Assim, tendo uma boa atuação desde o início, a equipe vai decidir o jogo sete no Madison Square Garden, casa dos Knicks, em Nova Iorque, no domingo (19).