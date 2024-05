Chelsea atinge valor milionário desejado pelo Palmeiras e fica perto de fechar com Estêvão

Estevão tem 17 jogos e três gols pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim e Fábio Lázaro • Publicada em 17/05/2024 - 10:47 • São Paulo

O Chelsea, da Inglaterra, está próximo de acertar a contratação do meia-atacante Estêvão, do Palmeiras. Em um encontro na tarde desta quinta-feira (16), em São Paulo, os representantes do clube inglês se alinharam com o estafe do jogador em uma operação próxima aos R$ 400 milhões.

O Verdão ainda não recebeu oficialmente a oferta, o que deve acontecer nos próximos dias, mas a quantia está alinhada ao que a equipe alviverde deseja receber pelo atleta de 17 anos, que, caso o negócio seja fechado, só se transferiria ao time britânico na próxima temporada, após completar 18 anos.

A diretoria palmeirense está decidida que não vai liberar Estêvão para clube algum pelo valor menor da multa, que é de 45 milhões de euros (R$ 249,78 milhões, na cotação atual). O Chelsea, então, apresentou a quantia fixa de 55 milhões de euros (R$ 305,28 milhões), que representa o preço estipulado mais o pagamento dos impostos referentes à transação.

Parte desse montante já seria pago imediatamente após a assinatura do contrato e o restante quando o jogador se apresentar aos Blues. Além disso, há previsão de pagamento de bonificações por desempenho, que gira em torno de mais 10 milhões de euros (R$ 55,51 milhões). Contando com comissões e intermediações, o negócio, se concretizado, se aproximará dos 70 milhões de euros (R$ 388,54 milhões).

O formato da oferta apresentada pelo Chelsea se aproxima ao que o Real Madrid, da Espanha, ofereceu para a contratação do atacante Endrick, no ano passado. O time merengue pagou 35 milhões de euros fixos mais 25 milhões de euros em bonificações por desempenho, além de arcar com os impostos da transação.

Agora, com os ingleses chegando ao valor desejado pelo Palmeiras, o desafio será outro para convencer o Verdão a topar o negócio: aceitar que Estêvão dispute o Mundial de Clubes no ano que vem. O garoto completa 18 anos em abril de 2025, dois meses antes da competição, que acontecerá nos Estados Unidos, e o clube alviverde não abre mão de ter a sua jóia no torneio internacional.

Se o Chelsea topar a condição palmeirense, o negócio ficará muito próximo de ser concretizado, mesmo com os palestrinos não tendo pressa e aguardando ofertas de outras equipes internacionais, como Barcelona (Espanha) e Paris Saint-Germain (França) nos próximos meses.

Já a pressa do estafe de Estêvão em fechar com os ingleses é muito motivada pela divergência dos empresários com o Barça. Recentemente, o mesmo grupo negociou o atacante Vitor Roque, ex-Athletico-PR, com os espanhóis, mas está insatisfeito com o tratamento dado ao garoto no Camp Nou.

Assim, foi feito um esforço para que os culés, que foram os primeiros a se interessarem pela cria alviverde, quando ele ainda atuava pelas categorias de base, não avançassem pela contratação do jogador.