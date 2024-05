Brasil quebra jejum e vence Estados Unidos na Liga das Nações

Seleção está invicta na competição (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil venceu os Estados Unidos, depois de cinco anos, pela Liga das Nações de Voleibol Feminino, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, por 3 sets a 0. A partida foi pegada, mas em muitos momentos, a Seleção conseguiu se sair bem, sendo agressivo nos ataques e bloqueando os ataques norte-americanos.

O time de José Roberto Guimarães iniciou com: Roberta, Rosamaria, Gabi, Ana Cristina, Julia Kudiess, Diana e Nyeme.

🏐 COMO FOI A PARTIDA

No primeiro set, os Estados Unidos iniciaram marcando os primeiros pontos do jogo, mas o Brasil não deixou barato e alcançou as norte-americanas. Em seguida, a equipe brasileira começou a liderar a partida e as norte-americanas reagiram com dois "aces", diminuindo a vantagem. No entanto, a Seleção conseguiu fechar o set por 25 a 22, com ataque de Ana Cristina.

Já no segundo período, o Brasil continuou com o mesmo comportamento: agressivo nos ataques. No entanto, devido aos erros de contra-ataques, o time de norte-americano empatou a partida e o jogo tomou outro rumo. A Seleção conseguiu se distanciar dos EUA e fechou o set por 25 a 16.

No terceiro set, os Estados Unidos dispararam no placar e o Brasil teve que correr atrás do prejuízo. No entanto, um ponto de Gabi fez com que o Brasil continuasse no jogo. No entanto, não foi possível para parar a seleção norte-americana, que fechou o período por 25 a 18.

Os Estados Unidos continuou no mesmo ritmo e voltou a oferecer perigo à Seleção Brasileira. No entanto, as brasileiras se organizaram e foram atrás dos pontos, diminuindo a vantagem. Depois disso, foi uma sequência de bloqueios brasileiros de Carolana e Rosamaria. E nesse embalo, o Brasil fechou e venceu a partida por 25 a 19.

(Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

🤔O QUE VEM POR AÍ

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar a Sérvia, na domingo (19), às 10h, no Maracanãzinho. No último confronto entre as equipes, a equipe verde-amarela levou a melhor, vencendo por 3 sets a 0.