A Seleção Brasileira se prepara para estrear no Pré-Olímpico de Basquete Feminino nesta quinta-feira (8), em Belém, no Pará. O Brasil é um dos quatro países que sedia uma chave do torneio - China, Bélgica e Hungria são os outros. A equipe verde-amarela tem Austrália, Sérvia e Alemanha como adversários no grupo.