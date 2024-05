Rosamaria em ação pela Seleção Brasileira de Vôlei (Foto: Divulgação/FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 01:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Rosamaria, uma das principais jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, concedeu uma entrevista ao Lance!, nesta sexta-feira (16), após a vitória sobre os Estados Unidos na Liga das Nações, falando sobre a sua ida ao banco, após erro no início da partida.

- Bronca a gente leva o tempo inteiro, no momento bom ou ruim, faz parte do jogo e a gente tem que lidar com isso, esse é o voleibol, esse é o esporte. Já tive na situação do banco tantas vezes e pude entrar na quadra e ajudar. Quando estava nessa situação, dei toda a energia para quem tava no campo. Ás vezes é bom ir pro banco, ver o jogo de fora. Acho que foi o que aconteceu, consegui enxergar situações que ao decorrer do jogo, não conseguimos ver - disse.

(Foto: Divulgação/FIVB)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei retorna para encarar a Sérvia, na domingo (19), às 10h, no Maracanãzinho. No último confronto entre as equipes, a equipe verde-amarela levou a melhor, vencendo por 3 sets a 0.