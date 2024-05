Piastri bate Ferrari e puxa 1-2 da McLaren no TL3 do GP da Emília-Romanha. Verstappen é 6º

Piastri liderou o último treino livre (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/05/2024 - 09:27 • Ímola (ITA)

Oscar Piastri deu o troco sobre a Ferrari no TL3 do GP da Emília-Romanha e foi o mais rápido na sessão que antecede a classificação deste sábado (18). O australiano da McLaren acertou todos os trechos da pista com os pneus macios e cravou 1min15s529, 0s538 mais rápido que Carlos Sainz, que ainda viu Lando Norris aproveitar o composto com o cronômetro zerado e terminou em segundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A McLaren optou por calçar os pneus macios somente nas voltas finais, mas a performance de médios já dava o tom de que seria difícil bater os carros de Piastri e Norris quando os compostos de faixa vermelha entrassem em ação.

➡️ Leclerc celebra liderança da Ferrari em Ímola, mas freia euforia: ‘Pés no chão’

Na primeira ida com eles, Piastri foi atrapalhado pela bandeira vermelha causada por Fernando Alonso e não conseguiu completar o giro. Depois, cometeu um erro na saída da Rivazza quando vinha com os dois melhores setores, fechando um tempo muito alto.

Era, portanto, questão de ser perfeito para não dar chance à rival vermelha, e foi o que aconteceu nos minutos finais, pouco antes de nova intervenção da bandeira vermelha, agora causada por Sergio Pérez. O australiano encaixou um ótimo giro e entrou na casa de 1min15s, detonando o tempo de Sainz, então líder.

A direção de prova liberou a pista a pouco mais de dois minutos para o fim, e o TL3 virou um salseiro, como vários carros ainda buscando a chance de mais uma voltinha. Max Verstappen foi um deles, mas não teve chances de abrir o giro. Melhor para Norris, que passou com folga e ainda pegou o setor 3, o suficiente para colocá-lo à frente dos carros da Ferrari.

Charles Leclerc ficou em quarto, com George Russell à frente de Verstappen, mas com um detalhe: o neerlandês só andou de médios e chegou a ser melhor que a Ferrari em alguns momentos.

Alexander Albon colocou a Williams em sétimo, com Esteban Ocon, Lance Stroll e Nico Hülkenberg fechando o top-10.

Confira como foi o TL3 da F1 em Ímola:

A sessão começou com os termômetros em 23°C de temperatura ambiente com asfalto em 44°C e umidade relativa do ar em 42% — semelhante ao visto nos treinos de sexta-feira. Seriam, daqui em diante, 60 minutos para os ajustes finais em busca do melhor acerto tanto para a classificação de logo mais quanto para a corrida.

Para Ferrari e McLaren, era o momento de confirmar a ótima performance da sexta-feira. Já a Red Bull teria de aproveitar bastante cada instante do TL3 para se colocar como candidata à pole depois de um dia em que nada deu certo, principalmente para Verstappen, que reclamou bastante da falta de aderência do RB20.

Assim que os carros começaram a ir para a pista, Leclerc assumiu a liderança, porém o duo da Red Bull, de médios, pulou para a ponta, com Pérez à frente de Verstappen. Sainz, então, recolocou a Ferrari no topo ao baixar em 0s2 o tempo do mexicano.

Leclerc emendou mais um giro rápido e cravou 1min16s281, mais de 1s melhor que o tempo de Pérez. Boa parte do grid, na verdade, ainda aguardava os minutos iniciais nos boxes. Ferrari e Red Bull tinham toda a pista de Ímola ao dispor, e os taurinos logo mostraram que não seria tão fácil tirar a pole-position de Max: com pneus médios, o neerlandês passou 0s2 abaixo da marca de Leclerc no setor 1, mas o segundo trecho voltou a fazer diferença. Mesmo assim, a volta final foi apenas 0s190 mais lenta que a de Charles, registrada com os compostos macios.

Perto dos 15 minutos percorridos da sessão, os demais pilotos foram deixando o pit-lane um a um. Os primeiros foram os carros da Alpine, de médios; depois veio a Aston Martin, com os compostos duros, usando a primeira parte da sessão para acerto de corrida.

No giro seguinte, Verstappen enfim conseguiu acertar o setor 2 e tirou 0s010 da marca de Leclerc. Não foi o bastante para pegar a primeira colocação, mas a distância para a SF-24 #16 já caiu para 0s085 no geral.

Pouco menos de 40 minutos para o fim, apenas McLaren e Tsunoda ainda permaneciam nos boxes. Na pista, o carros da Mercedes, com macios, sofriam mais que o normal comparado à sexta-feira, com Russell e Hamilton fechando os primeiros giros rápidos a 1s2 e 2s de Sainz — agora líder, à frente de Leclerc — respectivamente. O heptacampeão, aliás, levou um susto ao ser informado pelo engenheiro da diferença.

Quando Norris enfim foi para a pista, colocou-se em quarto, entre Verstappen e Pérez. A curiosidade é que o MCL38 também estava calçado de médios, ao contrário da escolha da Ferrari até então. E quando o relógio marcou cerca de 35 minutos para o fim, a bandeira vermelha deu o ar da graça após Alonso perder a traseira e bater na Rivazza.

A intervenção durou em torno de dez minutos, com o cronômetro correndo, conforme é de praxe nos treinos livres. Piastri, que no momento do incidente de Alonso vinha em volta de aquecimento, tratou de ir logo à pista para registrar tempo, e ao contrário do companheiro de equipe, optou pelos macios. Os dois primeiros setores não foram tão bons, mas o último trecho do australiano foi o melhor da sessão até então, fechando o giro a 0s190 da marca de Sainz.

Quando todos enfim registraram tempos, o top-10 era formado por Sainz, Leclerc, Piastri, Verstappen, Norris, Pérez, Russell, Ricciardo, Hamilton e Sargeant. O #81 da McLaren, então, veio para mais uma tentativa, agora com o melhor primeiro setor. No segundo trecho, perdeu um pouco de tempo, mas ainda foi mais rápido, só que o erro na saída da Rivazza o fez fechar a volta a mais de 1s do líder.

Nos dez minutos finais, foi a hora de buscar a volta rápida definitiva antes da classificação, e Piastri mais uma vez acelerou com tudo. Agora, porém, não houve contratempos ou erros: um giro perfeito, com todos os setores em roxo que o colocaram 0s5 à frente de Sainz. Perto do fim, Pérez escapou e bateu, causando nova bandeira vermelha, mas ainda houve tempo para Norris retornar à pista com macios e assegurar a dobradinha papaia.

(Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

Fórmula 1 2024, GP da Emília-Romanha, Ímola, Treino Livre 3:

1 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:15.529

2 L NORRIS McLaren Mercedes 1:15.829 +0.300

3 C SAINZ Ferrari 1:16.067 +0.538

4 C LECLERC Ferrari 1:16.087 +0.558

5 G RUSSELL Mercedes 1:16.095 +0.566

6 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:16.366 +0.837

7 A ALBON Williams Mercedes 1:16.470 +0.941

8 E OCON Alpine 1:16.481 +0.952

9 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:16.543 +1.014

10 N HÜLKENBERG Haas Ferrari 1:16.547 +1.018

11 D RICCIARDO RB Honda 1:16.560 +1.031

12 S PÉREZ Red Bull Honda 1:16.631 +1.102

13 Y TSUNODA RB Honda 1:16.668 +1.139

14 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:16.695 +1.166

15 L SARGEANT Williams Mercedes 1:16.794 +1.265

16 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:16.923 +1.394

17 L HAMILTON Mercedes 1:16.960 +1.431

18 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:17.339 +1.810

19 P GASLY Alpine 1:17.361 +1.832

20 G ZHOU Sauber Ferrari 1:17.891 +2.362