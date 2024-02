A Seleção vive o seu melhor momento nos últimos oito anos, vem dos títulos seguidos do Sul-Americano, AmericupW e Jogos Pan-Americanos de Santiago. E conta com atletas que estão brilhando internacionalmente, como Kamilla Cardoso, Stephanie Soares, Damiris Dantas, além da experiência de Tainá, Ramona, Débora e da capitã Érika. A transmissão será na televisão fechada com a ESPN e no streming, Star Plus.