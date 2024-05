Rayssa Leal e mais seis brasileiros se classificam para as finais do Pré-Olímpico de Skate na China

Rayssa Leal em ação no Pré-Olímpico de Xangai (Foto: Divulgação / WS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 12:42 • Xangai (CHN)

O skateboarding brasileiro terá um total de sete representantes nas finais do Pré-Olímpico de Xangai, na China. O sábado (18) marcou as semifinais do Park e do Street, feminino e maculino. No Park, cinco nomes avançaram. No Street, dois skatistas estarão na decisão.

Park Feminino

Entre as meninas, Isadora Pacheco (4ª) e Dora Varella (6ª) garantiram vaga na final. Na semi, o Brasil ainda teve Raicca Ventura (10ª) nas disputas.

Raicca foi a primeira brasileira a entrar em ação. A skatista recebeu sua melhor nota na segunda volta: 74.64. Dora e Isadora representaram na segunda bateria. Dora conquistou sua maior pontuação na terceira volta: 75.37. Enquanto Isadora Pacheco conquistou sua melhor nota na segunda apresentação: 78.26.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Park Masculino

No masculino, Luigi Cini (3º), Pedro Barros (4º) e Augusto Akio (5º) avançaram para a final. Pedro Quintas (13º) e Pedro Carvalho (16º) também representaram o Brasil na semifinal.

Luigi Cini, Pedro Barros e Pedro Carvalho foram os primeiros a se apresentar. Luigi garantiu sua melhor nota logo na primeira volta: 84.11. Pedro Barros também teve sua maior pontuação na primeira apresentação: 82.21. Pedro Carvalho acabou não conseguindo completar suas voltas.

Na segunda bateria, Augusto Akio e Pedro Quintas entraram em cena. Akio assegurou sua melhor nota na segunda apresentação, com 81.72. Quintas somou sua maior pontuação na primeira volta, com 75.28.

➡️ Brasil quebra jejum e vence Estados Unidos na Liga das Nações

Street Feminino

No feminino, Rayssa Leal foi a representante do skateboarding brasileiro, entrando em ação na segunda bateria. A skatista totalizou 256.95 pontos, com 84.40 na segunda volta, 86.25 na primeira manobra e 86.30 na quarta tentativa.

- Eu consegui acertar minha segunda linha completa. Acertei as manobras que eu precisava - disse a Fadinha, classificada para a final.

Street Masculino

Entre os homens, Giovanni Vianna (6º) se garantiu na final. Felipe Gustavo (15º) também representou o Brasil.

A dupla entrou em ação na primeira bateria da semifinal. Giovanni totalizou 268.60, com 84.55 na segunda volta, 90.92 na terceira na manobra e 93.13 na quinta e última tentativa. Felipe somou 154.72, com 73.31 na segunda volta e 81.41 na quarta manobra.

Finais

As finais em Xangai começam pelo Park feminino, a partir das 23h (de Brasília) deste sábado (18). Na sequência, 00h45 de domingo (19), será a vez do Street masculino. O Park masculino entra em cena às 4h da manhã. O Street feminino fecha as disputas do dia a partir das 5h30.

O evento segue com transmissão ao vivo pelo Olympics.com e pela Cazé TV.