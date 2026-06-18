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Rebeca Andrade analisa pausa na ginástica: 'Melhor decisão da minha carreira'

Ginasta retornou oficialmente, nesta quarta-feira (17), no Pan-Americano

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 19:56
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

O ano de 2024 foi inesquecível para Rebeca Andrade e os brasileiros. Após brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta se afastou das competições e passou quase dois anos longe dos tablados. A espera dos fãs chegou ao fim nesta quarta-feira (17), quando a campeã olímpica voltou à ação no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026.

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    Durante as entrevistas após o primeiro dia de disputa, Rebeca abriu o jogo sobre o que pensava em setembro de 2024, quando anunciou a pausa. Uma análise positiva, então, foi feita pela atleta sobre esse período fora das competições. Segundo ela, aliás, a decisão esteve entre as melhores de sua vida.

    — A Rebeca de 2024 era uma Rebeca muito grata. Eu tive um ano incrível e não tenho do que reclamar. Foi maravilhoso, mas eu tava também pensando nesse descanso que era importante ter. E eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida em relação ao esporte, porque poder vivenciar tudo isso junto com a equipe, com meninas e eu com um pouco mais de experiência. Foi muito gratificante poder voltar desta forma, então eu estou orgulhosa — afirmou Rebeca.

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    Além da maior medalhista olímpica do Brasil, o grupo verde-amarelo conta ainda com Julia Soares – medalhista de bronze em Paris-2024 –, Thaís Fidélis, Sophia Weisberg, Gabriela Bouças e Gabriela Barbosa no Pan-Americano. Sem competir nos demais aparelhos, Rebeca Andrade entrou em ação apenas na última rotação da equipe brasileira e correspondeu à expectativa ao executar seu salto com segurança e cravar a aterrissagem.

    A participação de Rebeca Andrade no Pan-Americano foi curta, mas suficiente para mostrar que a brasileira segue em alto nível. Em seu retorno às competições, a maior medalhista olímpica do país disputou apenas o salto e terminou na liderança do aparelho, com 14.533 pontos. A equipe, com sua ajuda, terminou em segundo lugar geral e conquistou a prata.

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    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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    Retorno com cautela

    Com cautela, o técnico Francisco Porath, o Chico, explicou que a estratégia adotada até aqui priorizou exclusivamente o retorno de Rebeca ao salto. Por isso, o trabalho nos demais aparelhos tem sido conduzido de forma gradual, sem comprometer a evolução física da atleta, que tem histórico de complicações, principalmente nos joelhos.

    — Ela está começando a subir os aparelhos, está fazendo paralela nos básicos, retornando. A gente não quis avançar nada para que não comprometesse o desenvolvimento do salto em si. Esse ano a gente não tem pretensão de que ela faça paralela, porque a gente está tentando reestruturar a paralela dela. E também, com as dores, a gente agora, nesse momento, não pode deixar que nada atrapalhe o desenvolvimento do salto — concluiu.

    A tendência é que Andrade amplie sua participação ao longo do segundo semestre. Neste momento, porém, a prioridade da comissão técnica é garantir que a campeã olímpica evolua de forma segura e chegue em condições de ajudar o Brasil na principal competição da temporada.

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