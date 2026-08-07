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Papo com Helio Castroneves: apesar da tempestade, o show da Stock Car continua em Santa Cruz do Sul

Ação preventiva garante a segurança das equipes antes da retomada dos trabalhos

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 16:46
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Carro da Stock Car visto de trás na chuva
Carro da Stock Car na chuva (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

Olá, amigos, tudo bem?

Não poderia iniciar esta coluna sem antes prestar minha solidariedade para as famílias que estão enfrentando as condições extremas do clima em várias áreas do Brasil, particularmente as de Santa Cruz do Sul, onde estou. No momento em que escrevo minha coluna, poderia eu estar comentando sobre as primeiras atividades de pista da etapa 7 do Bradesco Stock Car Pro Series, aqui no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. Mas o quadro é totalmente outro.

A tempestade que desabou na quinta-feira, 6, com ventos fortíssimos (dizem que superiores a 100 km/h), fez um estrago danado no autódromo. Como vocês sabem, como o evento da Vicar é muito grande, há inúmeras estruturas temporárias. São tendas, placas, sinalização, bandeiras e muito mais. As próprias equipes possuem itens com essas características para diversos fins, no todo que compõe um final de semana de corrida. Mas seja material do evento ou das equipes, houve danos consideráveis e de diversas intensidades.

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Mecânico trocando o pneu do carro da Stock Car
Mecânico trocando o pneu do carro da Stock Car (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

As equipes de Stock Car, propriamente ditas, não tiveram problemas tão sérios assim. Como elas ocupam as áreas de alvenaria, não tivemos estruturas desabando sobre os carros e equipamentos. Ninguém passou ileso, claro, um ou outro item foi danificado (até alguns caminhões foram atingidos por coisas que voaram), mas nada comparado com o que aconteceu com o pessoal da Turismo Nacional.

As tendas montadas para servirem de boxes para as equipes da categoria, como de resto todas as tendas espalhadas pelo autódromo para abrigar instalações de serviço e áreas de hospitalidade, essas voaram e causaram estragos maiores. Muitos itens sofreram danos, incluindo carros e ferramental da Turismo Nacional.

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Carro da Stock Car debaixo de chuva
Carro da Stock Car debaixo de chuva (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

O show não pode parar

A grande bênção é que, graças a Deus, ninguém se machucou. Houve uma ação preventiva da Vicar e da Prefeitura no sentido de evacuar o autódromo e mesmo nessa sexta-feira, totalmente dedicada à reconstrução, o acesso ao autódromo estava restrito ao pessoal de serviço. Havia uma previsão de que as atividades de pistas acontecessem no período da tarde, tanto que a equipe Mercado Livre Racing está pronta. Porém, não tenho essa confirmação no momento em que escrevo.

Se não der, tudo bem. Temos sábado e domingo pela frente para colocar a programação em ordem novamente. O importante é que todos estão bem e em segurança. Reforço meus pensamentos e orações para as famílias da região, algumas das quais, infelizmente, perderam muito mais do que a gente.

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Grande e fraterno abraço a todos e ótimo final de semana.

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