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Brasil é surpreendido pela Venezuela e deixa escapar vaga na AmeriCup feminina

Derrota coloca Brasil em jogo de "vida ou morte" nas quartas de final do Sul-Americano

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 17:27
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Ala-pivô da Seleção Brasileira feminina de basquete, Sassá Gonçalves segura a bola nas mãos, concentrada, antes de executar lance livre em jogo do Sul-Americano
Sassá Gonçalves executa lance livre em Brasil x Chile pelo Sul-Americano (Foto: Divulgação/CBB)

Os planos da Seleção Brasileira feminina de basquete de alcançar a AmeriCup de 2027 foram alterados nesta quinta-feira (6). Na segunda e última rodada da fase de grupos do Sul-Americano, o Brasil foi superado pela Venezuela por 71 a 57, perdendo a liderança do Grupo B e a vaga antecipada para o intercontinental. A partida foi disputada em Zárate, na Argentina.

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O classificatório sul-americano destina quatro vagas da AmeriCup aos semifinalistas da competição. O formato prevê que os primeiros colocados de cada chave avancem diretamente às semifinais, enquanto os segundos e terceiros participam das quartas de final e disputam as duas últimas vagas.

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Após os dois compromissos pela fase de grupos, a equipe comandada por Léo Figueiró terminou em segundo lugar e terá que vencer o próximo duelo para se classificar ao intercontinental, que será realizado em El Salvador. Além da derrota para a seleção venezuelana, o Brasil somou uma vitória contra o Chile, por 85 a 57.

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Como foi o jogo?

Em um começo equilibrado, a Venezuela explorou os lances livres para levar uma diferença mínima no primeiro quarto: 19 a 18. Nos dez minutos seguintes, o que se viu foi uma imposição venezuelana, que ditaria o ritmo do confronto a partir daí.

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O Brasil pontuou primeiro no segundo quarto, quando ficou à frente pela última vez, mas esbarrou em dificuldades para definir as jogadas e acompanhou uma tranquila dilatação do placar pelo lado adversário: 39 a 28. Na volta do intervalo, as equipes fizeram uma disputa mais parelha, com a vantagem venezuelana sendo administrada por meio de um esquema defensivo sólido: 54 a 42.

A Seleção Brasileira esboçou uma reação nos primeiros minutos do período final, convertendo duas bolas de três consecutivas e encurtando a margem para seis pontos. No entanto, as investidas brasileiras logo foram contidas pela Venezuela, que recuperou o controle das ações e confirmou a vitória por 71 a 57.

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Com 23 pontos, 13 rebotes e um duplo-duplo, a ala-pivô venezuelana Daniela Wallen foi a cestinha e o grande nome da partida. A ala Genesis Rivera também teve atuação de destaque, contribuindo com 18 pontos.

A armadora Bella Nascimento foi novamente a maior pontuadora do Brasil, com 17 acertos, seguida por Aaliyah Guyton e Aline Moura, com 11 e 10 pontos, respectivamente.

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Com olhar concentrado, a pivô Aline Moura, da Seleção Brasileira de basquete feminino, executa arremesso em jogo contra a Venezuela pelo Sul-Americano
Aline Moura foi uma das maiores pontuadoras do Brasil na derrota para a Venezuela (Foto: Divulgação/CBB)

Brasil aguarda adversário de duelo por vaga na AmeriCup

Duas partidas fecham a fase de grupos do Sul-Americano nesta quinta-feira (6). Colômbia e Paraguai se enfrentam às 17h30 (de Brasília), em jogo que pode definir o adversário do Brasil pela vaga na AmeriCup, enquanto a já classificada Argentina terá pela frente o lanterna Uruguai, às 21h.

As quartas de final do Sul-Americano serão disputadas nesta sexta-feira (7). Os horários dos jogos ainda serão divulgados.

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