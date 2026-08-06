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'O atleta como sujeito': fórum do COB debate ambiente seguro no esporte

Evento, com foco em palestras e mesas-redondas, aconteceu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 20:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Personagens do esporte brasileiro assistem à palestra no 3º Fórum do Esporte Seguro do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio de Janeiro
3º Fórum do Esporte Seguro do COB foi realizado no Rio de Janeiro (Foto: Grazie Batista/COB - @grazie.batista / @timebrasil)

Nesta quinta-feira (6), personagens e dirigentes do esporte brasileiro se reuniram em um hotel em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para o 3º Fórum do Esporte Seguro do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Sob o lema "Esporte seguro é para todos", foram realizados quatro painéis de debate ao longo do dia, entre palestras e mesas-redondas.

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O evento foi aberto por Marco La Porta, presidente do COB, e, na sequência, Joanna Maranhão deu início à primeira discussão do dia, pautada no medo de atletas denunciarem abusos no meio esportivo. A ex-ginasta Daiane dos Santos e a remadora Fernanda Nunes, presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB), juntaram-se à ex-nadadora e atual coordenadora de Networking da Sport e Rights Alliance na mesa-redonda, com tema "O atleta no centro do esporte seguro".

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Durante o papo, Fernanda enfatizou a necessidade de o atleta se tornar sujeito, ou seja, se sentir no direito e com espaço de ter voz ativa em situações de violência. E Joanna, uma das principais vozes de defesa dos direitos dos atletas no Brasil, enfatizou em diversos momentos que enfrentar casos de preconceito e abuso não enfraquece a imagem do esporte, mas sim a fortalece.

— Eu acho que não é só o atleta se sentir sujeito, mas todo o sistema enxergá-lo como sujeito e ele poder ser capaz de conversar com as pessoas que falam sobre a vida deles — disse Fernanda Nunes.

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Joanna Maranhão, Fernanda Nunes e Daiane dos Santos promovem troca de ideia no 3º Fórum Esporte Seguro do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
Joanna Maranhão, Fernanda Nunes e Daiane dos Santos participam de mesa-redonda no 3º Fórum Esporte Seguro do COB (Foto: Andressa Simões/Lance!)

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O painel seguinte contou com a participação de Eduarda Amorim, ex-jogadora de handball e atual presidente do Conselho de Ética do COB, e de Hannah Hinton, vice-presidente de auditoria e compliance do U.S Center for SafeSport. O foco da discussão foi estratégias de governança para promover o ambiente seguro no esporte.

Na primeira sessão da tarde, o enfoque passou para saúde mental e o papel dos treinadores, contando com Aline Wolff, psicóloga esportiva do COB, Ney Wilson, diretor-geral da Confederação Brasileira de Remo, e Matheus Alves, treinador da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe). Em uma conversa entre gerações, os membros refletiram sobre mudanças na forma de tratar os atletas ao longo dos anos, em relação a puxar até o limite e ignorar possíveis adversidades em suas rotinas, por exemplo.

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Eduarda Amorim fala em troca de ideia promovida pelo 3º Fórum Esporte Seguro do COB, no Rio de Janeiro
Eduarda Amorim fala em mesa-redonda do 3º Fórum Esporte Seguro do COB, no Rio de Janeiro (Foto: Grazie Batista/COB - @grazie.batista / @timebrasil)

Já na última mesa-redonda do dia, a perspectiva mudou para a área da saúde física. Margo Mountjoy, professora clínica da McCaster University, Andre Pedrinelli, médico do esporte, e Lucas Machado, assistente de comunicação do Sports e Rights Alliance, debateram os limites do corpo no esporte de alto rendimento, focado em performance.

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