No Brasileiro, Rebeca Andrade marca a maior nota do mundo no salto em 2026
Apesar do bom desempenho, a atleta optou por não realizar o segundo salto e está fora da final
Rebeca Andrade segue mostrando que voltou com tudo após uma pausa de dois anos. Nesta sexta-feira (7), no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, em Brasília, a ginasta executou um Yurchenko com dupla pirueta (DTY) e marcou 14,800 pontos, a maior nota do mundo no salto em 2026.
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Apesar da ótima pontuação, Rebeca está fora da final do aparelho. Ela optou por não realizar o segundo salto para não ter chances de ir à briga por medalhas, já que se resguarda fisicamente para o Mundial de Roterdã, que acontece em outubro e vale vaga em Los Angeles 2028. Assim, a pontuação da ginasta de 27 anos apenas contou para o Flamengo na disputa por equipes. Para avançar à decisão do aparelho, é preciso realizar os dois saltos.
A RAINHA 👑❤️🖤#FLAGINÁSTICA pic.twitter.com/r3FQafybSg— Time Flamengo (@TimeFlamengo) August 7, 2026
Antes do Campeonato Brasileiro, a maior medalhista olímpica do Brasil já liderava a média de dois saltos na atual temporada, com 14,549. No salto único, Rebeca também ocupava a primeira posição, com 14,533, mas empatada com a japonesa Aiko Sugihara. Agora, ela se isola nesse ranking. Mas isso pode mudar ainda nesta sexta-feira (7), já que o Campeonato Americano de ginástica tem início com grandes nomes da modalidade.
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Rebeca Andrade foi ouro na primeira competição após pausa de dois anos
No final de junho, em competição que marcou o retorno de Rebeca Andrade à ação, a campeã olímpica levou a melhor sobre as adversárias no Pan-Americano, com 14.266, e conquistou a medalha de ouro no salto, único aparelho em que competiu no torneio continental.
O trabalho de Rebeca no salto foi, para os seus padrões, relativamente simples. Sem arriscar elementos de maior dificuldade, como o Cheng, a ginasta apostou no Yurchenko com dupla pirueta. A boa execução foi suficiente para colocá-la na liderança da disputa.
Além do ouro no salto, a atleta também ajudou o Brasil a conquistar a medalha de prata por equipes, resultado que garantiu a seleção no Mundial de Ginástica Artística de 2026. A competição, principal compromisso da modalidade nesta temporada, também tem peso importante no ciclo olímpico e distribui as primeiras vagas para os Jogos de Los Angeles 2028.
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