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Papo com Helio Castroneves: muitos troféus espalhados por aí, mas quero mais!

Meta principal é aumentar a coleção com troféus do Bradesco Stock Car Pro Series

PorHelio Castroneves
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 17:28
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Os quatro títulos de Helio Castroneves em Indianapolis estão eternizados no troféu único da Indy 500
O piloto brasileiro Helio Castroneves soma quatro vitórias em Indianapolis que estão eternizadas no troféu único da Indy 500

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Oi, pessoal, tudo bem? Estou no Brasil. Resolvi ficar por aqui, após a etapa do Velocitta, porque a prova em Santa Cruz do Sul será já no outro final de semana (8 e 9), então, não seria muito prático fazer um vai e volta tão apertado. Para variar, a quantidade de compromissos é muito grande, mas isso não impediu que eu curtisse alguns dias na casa dos meus pais, em Ribeirão Preto.

Vale dizer que isso acontece por dois motivos. O primeiro é que ADORO voltar para casa, dormir no meu quarto, na minha cama, comer aquela comida caseira maravilhosa. Mas o outro motivo é que, aqui no Brasil, eu não tenho casa. Aliás, nem casa, nem carro. Então, a casa da dona Sandra e do seu Helio é o melhor dos mundos (hehehe).

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Além do conforto e das mordomias, estão na casa deles algumas das minhas melhores lembranças. Aliás, não sei se já contei para vocês, mas um dos meus objetivos é montar um museu com todas as minhas coisas. A gente já fez exposição com uma parte pequena do acervo, mas tem muita coisa em Ribeirão, em Miami e Atlanta.

Mini museu no Brasil

Com os troféus que estão no Brasil, meus pais organizaram em casa um espaço que eu chamo de mini museu. Gente, é uma 'viagem'. Esse lote que está aqui é do meu período no kart, que foi de 1987 e 1991, depois nos monopostos, ou seja, Fórmula Chevrolet (1992), Fórmula 3 no Brasileiro e Sul-americano (1993 e 1994) e Fórmula 3 inglesa, que disputei em 1995 pela Paul Stewart Racing.

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O primeiro troféu foi conquistado por Helio Castroneves em 1987, no início da carreira no kart
O primeiro troféu foi conquistado por Helio Castroneves em 1987, no início da carreira no kart (Foto: Acervo Familiar)

Sim, também tem alguma coisa de Indy Light de Indy Lights e Indy, mas a maior parte dos troféus conquistados nos Estados Unidos estão por lá. Meu pai também "sequestrou" todos os meus "Capacete de Ouro". Acho que são uns sete ou oito, não sei direito, mas o que sei é que seu Helio ficou com todos.

Isso tudo sem contar recortes de jornais, revistas, fotos, pôsteres, macacões, camisetas e o que mais vocês puderem imaginar, incluindo carro de corrida e coisas de kart. Não sei, realmente, quantos são os troféus. Nessa organização, acho que logo saberemos quantos troféus ganhei nesses anos todos – incluindo aqui os anéis de Indianapolis e os relógios de Daytona. Espero, um dia, reunir tudo isso num mesmo lugar.

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Enquanto isso não acontece, estou em busca de ganhar mais alguns. A meta principal, hoje, é aumentar a minha coleção com troféus do Bradesco Stock Car Pro Series. Isso ainda não aconteceu. Apesar de todo o esforço concentrado na Mercado Livre Racing, os resultados não apareceram ainda por conta de problemas que temos enfrentado nas provas recentes.

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Renata Barrichello e Helio Castroneves se divertem ao relembrar histórias sobre as pistas de corrida
Renata Barrichello e Helio Castroneves se divertem ao relembrar histórias sobre as pistas de corrida (Foto: José Mário Dias/Mercado Livre Racing)

No Velocitta, no final de semana que passou, não foi diferente. Ainda por cima, na prova do domingo, não passei da primeira volta porque sobrou para mim uma confusão que aconteceu na minha frente. Mas sei que é apenas uma fase, pois o grupo comandado por Andreas Mattheis é genial e está trabalhando muito.

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Vou ficando por aqui e espero que todos tenham um excelente final de semana. Até sexta-feira que vem!

Abração!

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