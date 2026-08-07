Rayssa Leal detalha preparação para Los Angeles 2028 Skatista afirma que a principal mudança após deixar a escola foi ganhar mais tempo para treinar nas ruas durante o ciclo olímpico

A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, Rayssa Leal afirmou que sua preparação para o novo ciclo olímpico passa mais por uma mudança na rotina do que por alterações técnicas. Durante entrevista coletiva antes da etapa da Street League Skateboarding (SLS) no Rio de Janeiro, a medalhista olímpica explicou que, após concluir a escola, passou a permanecer mais tempo em um único lugar, o que ampliou seu tempo de treinos e de sessões de skate nas ruas.

Segundo Rayssa, a rotina de atleta continua praticamente a mesma, mas sem a necessidade de viajar constantemente para Imperatriz (MA) após se formar no ensino médio. Com isso, ela ganhou mais tempo para evoluir dentro e fora das pistas.

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— A única coisa que mudou mesmo da minha rotina é que não tenho mais escola. Então, não preciso ficar indo e voltando de Imperatriz. Agora passo mais tempo em um lugar só, tenho um pouco mais de tempo para treinar e também para filmar.

Corrida olímpica exige regularidade

Apesar da tranquilidade em relação ao planejamento, Rayssa destacou que o ciclo para Los Angeles já começou e exige atenção ao calendário internacional. A skatista ressaltou que a disputa por vagas olímpicas passa pela somatória de pontos ao longo das competições, tornando importante manter regularidade desde o início.

Para ela, construir uma boa pontuação ao longo do ciclo pode aliviar a pressão na reta final da classificação.

— Começou a corrida olímpica, mas ainda temos dois anos para nos preparar até Los Angeles 2028. É um ciclo muito importante. Precisamos cumprir todo o calendário para somar pontos e chegar tranquilos na reta final.

Rayssa Leal revela foco no físico e na preparação mental

Rayssa também afirmou que o grande desafio será administrar a sequência intensa de competições sem comprometer o rendimento. A skatista destacou que chegar em boas condições físicas e psicológicas será determinante para lutar por mais uma medalha olímpica.

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— A gente sabe que vai vir um campeonato atrás do outro. É muito importante estar com o físico potente, a cabeça boa e chegar em Los Angeles podendo competir no nosso melhor.

Mais tempo nas ruas inspira novas manobras

Embora mantenha praticamente o mesmo método de preparação, Rayssa revelou que vem aproveitando o tempo livre para andar mais nas ruas, prática tradicional do skate e que influencia diretamente sua criatividade nas competições.

Segundo a atleta, parte das manobras que o público verá na etapa da SLS Rio nasceu justamente dessas sessões de street.

— A única coisa diferente que estou fazendo é filmar muito mais na rua. Estou me divertindo mais no street, andando um pouco na pista também, e o que vocês vão ver aqui de manobras é muito do que estou fazendo na rua.

Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

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