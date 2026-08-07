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Osasco busca o 19º título do Campeonato Paulista de vôlei; veja tabela

Competição tem início na próxima quinta-feira (13); o naipe masculino entra em ação uma semana depois

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/08/2026 08:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Osasco comemora ponto na Superliga feminina de vôlei 2025/26
Osasco na semifinal da Superliga Feminina de vôlei 2025/26 (Foto: (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Um dos estaduais mais tradicionais do voleibol brasileiro, o Campeonato Paulista feminino 2026 tem início na próxima quinta-feira (13), como mais uma teste das equipes para a Superliga. O Osasco é o maior campeão do torneio, buscando levantar o troféu pela 19ª vez este ano. Ao todo, serão sete equipes participantes.

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Além do Osasco, São Caetano, Barueri, Pinheiros, Realizar, Sorocaba e Sesi Bauru brigam pela taça do Paulista. Na primeira rodada, todos os times se enfrentam entre si e, após os confrontos, os quatro melhores colocados na tabela avançam à fase eliminatória, consistindo em semifinal e final. O atual campeão paulista é o Sesi Bauru, que venceu o Barueri por 3 sets a 0 na decisão do ano passado.

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CONFIRA DATAS E HORÁRIOS DOS CONFRONTOS DA FASE CLASSIFICATÓRIA:

  • Barueri x Realizar - 13/08 - 19h - Sportville (Barueri)
  • Osasco São Cristóvão x Pinheiros - 15/08 - 21h30 - José Liberatti (Osasco)
  • Pinheiros x Sorocaba - 20/08 - 19h30 - EC Pinheiros (São Paulo)
  • São Caetano x Barueri - 20/08 - 19h30 - Lauro Gomes (São Caetano do Sul)
  • Realizar x Sesi Bauru - 21/08 - 20h - Ginásio Rodrigão (Praia Grande)
  • Osasco x Realizar - 25/08 - 20h - José Liberatti (Osasco)
  • Barueri x Pinheiros - 27/08 - 19h - Sportville (Barueri)
  • Sesi Bauru x São Caetano - 28/08 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Sorocaba x Osasco - 28/08 - 19h30 - SESI (Sorocaba)
  • Osasco x Barueri - 04/09 - 19h30 - José Liberatti (Osasco)
  • São Caetano x Realizar - 04/09 - 19h30 - Lauro Gomes (São Caetano do Sul)
  • Barueri x Sorocaba - 08/09 - 19h30 - Sportville (Barueri)
  • Realizar x Pinheiros - 10/09 - 19h - Ginásio Rodrigão (Praia Grande)
  • Sesi Bauru x Osasco - 11/09 - 21h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Sorocaba x Sesi Bauru - 14/09 - 19h - SESI (Sorocaba)
  • Sesi Bauru x Barueri - 18/09 - 19h - Arena Paulo Skaf (Bauru)
  • Pinheiros x São Caetano - 18/09 - 19h30 - EC Pinheiros (São Paulo)
  • Pinheiros x Sesi Bauru - 23/09 - 19h - EC Pinheiros (São Paulo)
  • São Caetano x Osasco - 24/09 - 19h30 - Lauro Gomes (São Caetano do Sul)
  • Realizar x Sorocaba - 24/09 - 20h30 - Ginásio Rodrigão (Praia Grande)
  • Sorocaba x São Caetano - 30/09 - 19h - SESI (Sorocaba)

*Horários de Brasília

Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26
Sesi Bauru na Superliga Feminina de vôlei 2025/26 (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

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Campeonato Paulista masculino tem início em 20 de agosto

No naipe masculino, o torneio reunirá oito equipes: Itaquá, OBI, Praia Grande, Sesi Bauru, Guarulhos, Suzano, São José e Campinas. A competição tem início em 20 de agosto, com o confronto inaugural entre São José e Praia Grande. Com o mesmo regulamento da categoria feminina, todos os times se enfrentam entre si e, após isso, os quatro melhores avançam aos playoffs. O atual campeão do torneio é o Campinas, e a equipe que mais levantou o troféu é o Suzano, com 10 títulos.

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Campinas venceu o jogo 1 da final do Paulista de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
Campinas na final do Paulista de vôlei masculino 2025 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
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