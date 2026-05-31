Caio Bonfim é bronze no GP de Madri de marcha atlética

Caio Bonfim segue escrevendo seu nome na história do esporte internacional. Neste domingo (31), o brasileiro, atual campeão mundial da marcha atlética, conquistou a medalha de bronze na prova de 10km do GP de Madri, na Espanha. A competição reuniu alguns dos principais nomes do planeta na modalidade e foi realizada no Gran Via, um dos principais pontos turísticos da cidade.

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Medalhista de prata em Paris 2024, Caio fechou a prova em 39min32s. Em segundo lugar, ficou o espanhol Paul McGrath (39min24s). Já o italiano Francesco Fortunato (39min16s) subiu ao lugar mais alto do pódio. O GP de Madrid contou pontos para o ranking mundial, do qual o brasileiro é vice-líder.

Caio foi bronze no Mundial de 2026, a prova mais importante do ano

Em abril, Caio Bonfim conquistou a sua primeira medalha em um Mundial de Marcha Atlética. Apesar de já ter subido ao pódio em quatro oportunidades no Mundial de Atletismo, ele ainda não havia medalhado em um Mundial específico da modalidade.

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Em Brasília, Caio completou o percurso em 1h27min36s e levou o bronze. O italiano Francesco Fortunato foi o campeão da prova (1h27min25s) e Misgana Wakuma, da Etiópia, ficou com a prata.

— Foi a prova mais difícil da minha carreira, principalmente por causa da parte emocional. Na última volta eles conseguiram ser melhores, mas eu lutei. Você vai "matando" todo mundo, mas às vezes morre um pouco no caminho. Mas eu entreguei tudo de mim por causa dessa torcida - disse, após a prova.

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Caio Bonfim com a bandeira do Brasil, comemora medalha no Mundial de Marcha Atlética (Foto: Confederação Brasileira de Atletismo)

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