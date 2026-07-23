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Caio Bonfim bate recorde no Troféu Brasil e avalia nova distância olímpica

Com o recorde sul-americano, o atleta conquistou o título do Troféu Brasil pela 14ª vez

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
23/07/2026 10:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Caio Bonfim bate recorde sul-americano no Troféu Brasil (Foto: Divulgação / CBAt)
Caio Bonfim bate recorde sul-americano no Troféu Brasil (Foto: Divulgação / CBAt)

Na volta ao Estádio Ícaro Castro de Mello, no Ibirapuera, o medalhista olímpico Caio Bonfim venceu a prova de marcha atlética do Troféu Brasil pela 14ª vez. Com o tempo de 1h24m30s93 na meia maratona (21,097m), o brasileiro bateu o recorde sul-americano em provas disputadas em pista.

O tempo superou a marca do colombiano Ezequiel Alejandro Arrubla (1h29min02), e também coloca Caio como líder do ranking mundial. Em entrevista coletiva, o atleta destacou a importância pessoal de bater o recorde no Ibirapuera, local em que sua mãe, Gianetti Sena Bonfim, também disputava e foi campeã brasileira várias vezes.

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Mesmo com a pista molhada por conta da chuva que atingiu o local antes da largada, o atleta conseguiu manter um ritmo impecável do início ao fim. Na coletiva, Bonfim afirmou que, apesar de molhada, a pista não atrapalhou, já que não estava escorregadia.

No início do ano, o medalhista olímpico já havia batido o recorde sul-americano da distância em circuitos de rua, no Japão, com o tempo de 1h21min44s. Dessa forma, o atleta detém o recorde da prova em suas duas formas de disputa. Para completar o pódio do Troféu Brasil, Matheus Corrêa e Max Batista ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

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Caio Bonfim venceu o Troféu Brasil pela 14ª vez (Foto: Divulgação / CBAt)
Caio Bonfim venceu o Troféu Brasil pela 14ª vez (Foto: Divulgação / CBAt)

Caio Bonfim fala sobre nova distância da prova

Neste ciclo olímpico, a prova de marcha atlética alterou a sua distância tradicional de 20km para um pouco mais de 21km. A mudança de aproximadamente 1km faz com que a prova fique com metade da distância de uma maratona, o que facilita os fãs a entenderem o ritmo de corrida dos atletas.

Em resposta ao Lance!, Caio Bonfim explicou que a mudança não muda tanto na prática, apesar de ser 1km a mais para percorrer. "Eu gosto de ser otimista. Tem muita prova que a gente fala: 'Se tivesse mais um quilômetro, eu ganhava'. Então, eu faço assim. Mas no Mundial, por exemplo, se fosse 20km, eu teria ganhado", comenta.

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Além do bom-humor, Caio explicou que ele e os demais atletas da marcha atlética treinam para se adaptar à mudança e conseguir fazer um bom ritmo nesse quilômetro a mais. Contudo, o atleta comentou que a nova distância faz cada atleta adotar diferentes estratégias para a prova. 

- Nós ainda pensamos muito sobre a antiga distância. Na hora dos 20km, a gente dá uma olhada (no tempo) e, depois, vai para os últimos mil (metros). Tem gente que faz os primeiros mil (metros) e vai para os 20km, então cada um vai criando a sua estratégia.

Em abril deste ano, Caio Bonfim foi bronze no Mundial da meia maratona de marcha atlética, principal competição da temporada no mundo, em prova realizada em Brasília. Ele também é o atual medalhista de prata olímpico (ainda nos 20km) e está se preparando para disputar as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

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Confira a programação das finais do Troféu Brasil:

26 de julho (quinta-feira)

  • 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
  • 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
  • 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
  • 10h: Salto com vara feminino
  • 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
  • 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
  • 14h: Cerimônia de Abertura
  • 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
  • 16h25: 100m rasos feminino
  • 16h40: 100m rasos masculino
  • 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
  • 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
  • 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

  • 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
  • 10h20: Salto em altura - feminino
  • 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
  • 10h35: Salto em distância - feminino
  • 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
  • 11h40: Lançamento do martelo - feminino
  • 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
  • 13h30: Lançamento do martelo - masculino
  • 14h30: 400m rasos - feminino
  • 14h45: 400m rasos - masculino
  • 14h50: Salto em distância - masculino
  • 14h55: Arremesso de peso - feminino
  • 15h10: 100m com barreira - feminino
  • 15h15: Lançamento de disco - masculino
  • 15h25: 110m com barreira - masculino
  • 15h40: 800m rasos - feminino
  • 15h55: 800m rasos - masculino
  • 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
  • 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
  • 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
  • 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
  • 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
  • 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

  • 10h: Salto com vara - masculino
  • 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
  • 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
  • 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
  • 16h: 4x400m misto - final por tempo
  • 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
  • 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
  • 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

  • 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
  • 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
  • 10h: Salto em altura - masculino
  • 10h30: Arremesso de peso - masculino
  • 11h: Lançamento de disco - feminino
  • 11h05: Salto triplo - feminino
  • 12h: 400m com barreira - feminino
  • 12h20: 400m com barreira - masculino
  • 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
  • 13h35: Lançamento do dardo - masculino
  • 15h: 200m rasos feminino
  • 15h05: Lançamento do dardo - feminino
  • 15h15: 200m rasos - masculino
  • 15h20: Salto triplo - masculino
  • 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
  • 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
  • 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
  • 16h35: Lançamento de dardo - masculino
  • 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
  • 17h15: 4x400m masculino - final por tempo

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