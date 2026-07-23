Caio Bonfim bate recorde no Troféu Brasil e avalia nova distância olímpica Com o recorde sul-americano, o atleta conquistou o título do Troféu Brasil pela 14ª vez

Na volta ao Estádio Ícaro Castro de Mello, no Ibirapuera, o medalhista olímpico Caio Bonfim venceu a prova de marcha atlética do Troféu Brasil pela 14ª vez. Com o tempo de 1h24m30s93 na meia maratona (21,097m), o brasileiro bateu o recorde sul-americano em provas disputadas em pista.

O tempo superou a marca do colombiano Ezequiel Alejandro Arrubla (1h29min02), e também coloca Caio como líder do ranking mundial. Em entrevista coletiva, o atleta destacou a importância pessoal de bater o recorde no Ibirapuera, local em que sua mãe, Gianetti Sena Bonfim, também disputava e foi campeã brasileira várias vezes.

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Mesmo com a pista molhada por conta da chuva que atingiu o local antes da largada, o atleta conseguiu manter um ritmo impecável do início ao fim. Na coletiva, Bonfim afirmou que, apesar de molhada, a pista não atrapalhou, já que não estava escorregadia.

No início do ano, o medalhista olímpico já havia batido o recorde sul-americano da distância em circuitos de rua, no Japão, com o tempo de 1h21min44s. Dessa forma, o atleta detém o recorde da prova em suas duas formas de disputa. Para completar o pódio do Troféu Brasil, Matheus Corrêa e Max Batista ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

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Caio Bonfim venceu o Troféu Brasil pela 14ª vez (Foto: Divulgação / CBAt)

Caio Bonfim fala sobre nova distância da prova

Neste ciclo olímpico, a prova de marcha atlética alterou a sua distância tradicional de 20km para um pouco mais de 21km. A mudança de aproximadamente 1km faz com que a prova fique com metade da distância de uma maratona, o que facilita os fãs a entenderem o ritmo de corrida dos atletas.

Em resposta ao Lance!, Caio Bonfim explicou que a mudança não muda tanto na prática, apesar de ser 1km a mais para percorrer. "Eu gosto de ser otimista. Tem muita prova que a gente fala: 'Se tivesse mais um quilômetro, eu ganhava'. Então, eu faço assim. Mas no Mundial, por exemplo, se fosse 20km, eu teria ganhado", comenta.

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Além do bom-humor, Caio explicou que ele e os demais atletas da marcha atlética treinam para se adaptar à mudança e conseguir fazer um bom ritmo nesse quilômetro a mais. Contudo, o atleta comentou que a nova distância faz cada atleta adotar diferentes estratégias para a prova.

- Nós ainda pensamos muito sobre a antiga distância. Na hora dos 20km, a gente dá uma olhada (no tempo) e, depois, vai para os últimos mil (metros). Tem gente que faz os primeiros mil (metros) e vai para os 20km, então cada um vai criando a sua estratégia.

Em abril deste ano, Caio Bonfim foi bronze no Mundial da meia maratona de marcha atlética, principal competição da temporada no mundo, em prova realizada em Brasília. Ele também é o atual medalhista de prata olímpico (ainda nos 20km) e está se preparando para disputar as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

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Confira a programação das finais do Troféu Brasil:

26 de julho (quinta-feira)

7h: meia maratona de marcha atlética feminina

7h10: meia maratona de marcha atlética masculina

9h55: 100m rasos - Decatlo (1)

10h: Salto com vara feminino

10h35: Salto em distância - Decatlo (2)

11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)

14h: Cerimônia de Abertura

15h35: Salto em altura - Decatlo (4)

16h25: 100m rasos feminino

16h40: 100m rasos masculino

17h20: 400m rasos - Decatlo (5)

17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo

18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)

10h20: Salto em altura - feminino

10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)

10h35: Salto em distância - feminino

11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo

11h40: Lançamento do martelo - feminino

12h: Salto com vara - Decatlo (8)

13h30: Lançamento do martelo - masculino

14h30: 400m rasos - feminino

14h45: 400m rasos - masculino

14h50: Salto em distância - masculino

14h55: Arremesso de peso - feminino

15h10: 100m com barreira - feminino

15h15: Lançamento de disco - masculino

15h25: 110m com barreira - masculino

15h40: 800m rasos - feminino

15h55: 800m rasos - masculino

16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo

16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)

16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo

17h10: 4x100m feminino - final por tempo

17h45: 4x100m masculino - final por tempo

18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

10h: Salto com vara - masculino

10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h: 4x400m misto - final por tempo

16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

7h30: 35.000m marcha atlética - feminino

8h: 35.000m marcha atlética - masculino

10h: Salto em altura - masculino

10h30: Arremesso de peso - masculino

11h: Lançamento de disco - feminino

11h05: Salto triplo - feminino

12h: 400m com barreira - feminino

12h20: 400m com barreira - masculino

13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35: Lançamento do dardo - masculino

15h: 200m rasos feminino

15h05: Lançamento do dardo - feminino

15h15: 200m rasos - masculino

15h20: Salto triplo - masculino

15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35: Lançamento de dardo - masculino

16h50: 4x400m feminino - final por tempo

17h15: 4x400m masculino - final por tempo

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